Andrea Damante svela la sua dieta per scolpire i muscoli

Andrea Damante, popolarissimo fin dalla sua partecipazione a “Uomini e Donne” come tronista, proprio nel programma di Maria De Filippi incontrò l’amore in Giulia De Lellis ma la loro storia è archiviata da anni. Con la sua carriera da testimonial di brand, nella campagna di Intimissimi, i followers hanno notato qualcosa di strano: “Che cosa gli è successo?”, “Ha esagerato con il botox?”, si sono chiesti. Per ora nessuna risposta ufficiale.

Al di là delle critiche, Andrea è da sempre considerato uno degli influencer e modelli più belli d’Italia, con il suo fisico scolpito e un sorriso smagliante. Il suo è un rapporto particolare con lo sport fin da quando era bambino. Un rapporto che oggi non solo gli permette di raggiungere degli obiettivi a livello estetico, ma anche e soprattutto tanta salute fisica e mentale.

L’ex di Giulia De Lellis ha detto di aver sempre giocato a calcio, dalla seconda elementare, tutti i giorni: da piccolo si allenava anche 3 volte a settimana mentre gli altri giorni andava a calciare in porta nel campo di allenamento. “Per me lo sport sin da bambino è stato fondamentale, almeno un’ora al giorno. E da grande, oltre a restare fondamentale per il divertimento, è diventato fondamentale per smaltire lo stress”, ha detto Diamante.

Il calcio non è il suo unico sport. Andrea Diamante, l’ex tronista, oggi findazato della 22enne Elisa Visari, è un appassionato di sport a 360 gradi. D’estate ritorna sempre il tennis sin da quando era bambino. E il jet-surf, che è uno degli sport ormai fondamentali all’interno delle sue giornate durante le vacanze. E in inverno? Diamante ama lo sci, e adesso anche il padel una volta a settimana. “Farei tutti gli sport! Vorrei provare anche il golf”, ha detto.

Il suo allenamento è rivolto ad accrescere “di massa” come il body building. Andrea non fa troppo cardio o aerobico: quello lo lascia per le partite di tennis o di calcetto, per allenare il fiato.

Andrea Diamante e la dieta: cosa mangia l’ex tronista?

L’ex tronista veronese dice di essere un soggetto abbastanza ectomorfo, cioè appena mangia poco dimagrisce subito. Ed è per questo che in palestra Diamante cerca sempre di mettere massa muscolare pulita. Cerca di mangiare tanto e molto sano: “eliminando tutti i grassi saturi e l’alcool assolutamente”, ha detto. Nonostante i risultati, non segue una dieta ossessiva però mangia tanto pesce, carne bianca, verdure e poi lo yogurt, frutta secca, cereali di tutti i tipi.

Come allenamento in palestra, tendenzialmente il suo è basato sul body building e sulla crescita muscolare. Perché a perdere muscolo si fa sempre in tempo, mentre mantenerlo e addirittura ad aumentarlo non è mai facile, è il motto dell’ex tronista. Lui si allena 5 giorni su 7: “sabato e domenica me li lascio per recuperare!”.