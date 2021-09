L’ipertensione è una condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle arterie risulta essere più elevata della norma. Ciò comporta un carico di lavoro maggiore per il cuore. Quindi: quali alimenti evitare se si soffre di ipertensione? Scopriamolo insieme.

Ipertensione: gli alimenti da evitare

Sodio: il peggior nemico dell’ipertensione

Troppo sale, che contiene appunto il sodio, aumenta sensibilmente la pressione del sangue. Bisogna prestare attenzione al sale nascosto in cibi insospettabili. Senza che ve ne accorgiate ne ingeriamo in grandi quantità consumando alimenti in scatola e zuppe pronte. Occhio perciò alle etichette: leggetele con attenzione

Anche la pizza surgelata è uno degli alimenti più a dannosi per gli ipertesi, in quanto contiene formaggi, sughi e insaccati, insomma il trionfo del sodio! Meglio prepararla in casa con ingredienti naturali.

I sottaceti e cibi in salamoia sembrano innocui: contengono poche le calorie, ma attenzione perché hanno un’alta concentrazione di sale. Una sola confezione di questi cibi media può contenere addirittura 570 mg di sodio, praticamente 1/3 della quantità di sodio giornaliera da non superare.

I crauti: anche qui poche le calorie, ma troppo sale, 1/2 tazza può contenerne più di 460 mg.

Così come le patatine fritte: forniscono una notevole quantità di grassi e sodio.

Una porzione media apporta circa 19 gr di grassi e 270 mg di sodio.

Niente grassi per evitare l’ipertensione

Il latte intero: appare insospettabile alimento, ma è molto dannoso per chi soffre di ipertensione. Il latte intero infatti apporta troppi grassi saturi, collegati all’insorgenza di gravi patologie cardiovascolari.

Evitare anche la carne rossa e gli oli idrogenati: contengono i grassi trans che andrebbero eliminati per non danneggiare ulteriormente cuore e arterie.

Banditi anche zuccheri e alcol

Evitare tutti gli alimenti contenenti zucchero. Troppo zucchero causa infatti obesità, che mette il cuore sotto ulteriore sforzo e aumenta il rischio di patologie cardiache.

Niente alcol: danneggia le pareti dei vasi sanguigni e favorisce l’alzarsi della pressione del sangue, oltre a danneggiare il fegato sul lungo periodo.

Caffè? No, grazie

Il caffè andrebbe evitato se soffrite di ipertensione: la caffeina infatti provoca un rialzo temporaneo della pressione sanguigna. Ciò vale anche per tutte le bevande contenenti caffeina. Perciò se bevete regolarmente caffè vi consiglio di sostituirlo con succhi di frutta o tisane naturali.

Per ridurre l’ipertensione gli alimenti da evitare sono questi e se volete approfondire l’argomento ecco una dieta da seguire contro l’ipertensione.