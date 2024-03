Laura Pausini: la dieta e i segreti della sua forma fisica

Riuscire a essere in forma non è mai semplice e lo sa molto bene Laura Pausini che, da parecchio tempo, combatte con i chili di troppo. Oggi la cantante sfoggia un fisico discretamente in forma grazie al regime alimentare che segue. Vediamo quale è la dieta di Laura Pausini e in cosa consiste per aver perso circa 20 chili.

La dieta di Laura Pausini

Laura Pausini è una nota cantante di origine italiana che è riuscita a stupire il pubblico, non solo per la sua voce e il suo talento che è emerso sin da giovane al Festival di Sanremo, ma anche per il suo fisico che, negli anni, è notevolmente cambiato. Il corpo della cantante si è trasformato grazie alla dieta di Laura Pausini che segue.

Oggi è una delle artiste italiane maggiormente apprezzate e amate, non solo in Italia, ma anche all’estero. Ultimamente è in tour dove porta ai suoi tanti fan le canzoni del suo ultimo album muovendosi e ballando sul palco insieme al corpo di ballerini. Per questa ragione, per essere in forma, segue un regime alimentare adeguato e salutare.

All’inizio il suo corpo appariva acerbo e anche curvy, un aspetto di cui è sempre andata fiera. Dopo la gravidanza ed essere diventata mamma, qualcosa è cambiato nel corpo e la dieta di Laura Pausini l’ha aiutata ad avere un approccio diverso. Un metodo che le ha permesso di stare meglio con sé stessa e il suo fisico.

Dieta di Laura Pausini: cosa mangia

Oggi la nota e famosa cantante può vantare un fisico in forma e in salute. Infatti la dieta di Laura Pausini le ha permesso, proprio come lei stessa ha ammesso, di perdere fino a 20 chili grazie a un regime equilibrato e naturale. Un programma e stile di vita alimentare nuovo che le ha prescritto un noto esperto e professionista del settore.

Ha deciso di seguire la dieta Blackburn che prende il nome dal professionista del settore dell’alimentazione, di origine americana. Un metodo che è stato perfezionato da questo illustre esperto che ha personalizzato il regime a seconda del peso, delle attività e delle esigenze della Pausini stessa in modo che potesse corrispondere.

La dieta di Laura Pausini programmata per lei da questo nutrizionista si basa su un regime ipocalorico che corrisponde a circa 1500 calorie e quindi a cinque pasti giornalieri. Nel regime alimentare può anche consumare i tortellini, piatto tipico della sua terra e di cui la cantante è ghiotta. Ci sono poi altri alimenti ricchi di proteine accompagnati da verdure fresche.

Nel suo regime dietetico sono poi introdotti anche degli integratori, qualora fosse necessario. Ha poi deciso di eliminare i vari carboidrati con cibi contenenti diverse proteine. A colazione consuma del caffè o tè insieme a dei cereali integrali, il pranzo è a base di riso, mentre la cena con carne o pesce e altra verdura. Non mancano poi tisane depuranti, yogurt e anche frutta fresca.

Dieta di Laura Pausini: rimedio naturale

Considerando che nella dieta sono anche ammessi gli integratori naturali sempre per volere del suo nutrizionista, la migliore soluzione, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, di origine italiana. Una formula a base di elementi naturali che si vende sotto forma di compresse, raccomandata da consumatori ed esperti.

Un integratore valevole anche per il Ministero della Salute per la sua efficacia e che permette di bruciare in tempi rapidi le calorie in eccesso. Risveglia poi il metabolismo consentendo così di perdere peso rapidamente e ha proprietà depurative per l’organismo. Permette anche di ridurre il senso di fame per le sue proprietà sazianti.

Spirulina Ultra funziona anche per gli elementi naturali di cui si compone che risultano essere privi di controindicazioni ed effetti collaterali. Infatti, all’interno sono presenti elementi come l’alga spirulina che combatte le cellule di adipe impedendo che possano depositarsi e la gymnema che lavora sul metabolismo lipidico e dei carboidrati attenuando la voglia di abbuffate.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono consigliate fino a due compresse giornaliere da assumere prima del pranzo e della cena con un bicchiere d’acqua.

Questo integratore, esclusivo e originale, non è acquistabile online o nei negozi fisici, ma soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto dove bisogna collegarsi riempiendo il modulo con le proprie generalità. In questo modo si approfitta della promozione di 4 confezioni a 49,99€ anziché 200 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e anche i contanti al corriere alla consegna.