Una settimana di meditazione, preghiera e silenzio a San Leonardo al Palco, con programmi giornalieri, supporto spirituale e possibilità di colloqui personalizzati.

Dal 26 luglio al 1 agosto la Fraternità di San Leonardo al Palco apre le porte della sua struttura di Prato per una settimana dedicata alla meditazione e alla preghiera del cuore. L’iniziativa, condotta dal sacerdote Guidalberto Bormolini insieme al parroco Matteo, è rivolta a chi desidera approfondire la propria vita interiore, trovare una cittadinanza celeste e riscoprire il legame tra terra e spiritualità.

Programma dettagliato del ritiro

Il percorso giornaliero si articola in momenti di silenzio, yoga, lavoro manuale e meditazione guidata. La prima serata prevede l’accoglienza dei partecipanti, la sistemazione nelle camere e la cena, dopo la quale si osserva il grande silenzio fino alla prima meditazione mattutina.

Le ore di meditazione

Ogni mattina, alle 8.00, inizia la meditazione non guidata, seguita da una colazione leggera. Alle 11.00 si passa alla meditazione guidata, che prosegue il pomeriggio con una sessione silenziosa alle 19.00. Questi momenti sono studiati per favorire l’allineamento tra corpo e spirito, invitando i partecipanti a “diventare stelle che illuminano la notte della vita”.

Attività complementari

Tra le sessioni di meditazione, sono previsti lavori manuali, pratiche di yoga e respiro e momenti di contemplazione personale. Le pause, brevi ma frequenti, permettono di ricaricare energie senza interrompere il flusso di introspezione. Le giornate si chiudono con la cena e nuovamente il silenzio, consolidando l’esperienza di interiorità.

Aspetti pratici e iscrizione

La partecipazione richiede una pre-iscrizione obbligatoria, gestita via email all’indirizzo ritirieincontri@. Chi desidera soggiornare può prenotare la cena del sabato e il pernottamento, così da ripartire tranquillamente la domenica mattina. È consigliato portare il proprio tappetino, cuscino o panchetto per le pratiche, anche se sono messe a disposizione sedie per chi preferisce non sedersi sul pavimento.

Durante il ritiro sarà possibile richiedere colloqui personali su temi spirituali, e per chi lo ritiene opportuno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. La chiusura ufficiale avviene la sera di sabato con la Messa alle 19.30, a cui è possibile partecipare e, su prenotazione, proseguire con cena e riposo.

Il progetto è finanziato grazie alle donazioni dei sostenitori; chi vuole contribuire può farlo attraverso il sito Ricostruire la Vita, garantendo così la continuità di iniziative simili in futuro.