Stefani: “Per nuovo ospedale Padova aggiudicazione della gara nel 2028”

(Adnkronos) – Per il nuovo ospedale di Padova “dobbiamo procedere con la progettazione esecutiva entro il 2027, l’aggiudicazione della gara nel 2028, l’inizio dei lavori a fine 2028. Chiaramente, in caso di ricorsi, si inizierà subito dopo, all’inizio del 2029”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, oggi a Venezia in un incontro con la stampa a Palazzo Balbi presentando il piano di finanziamento della nuova struttura padovana.

“Il nuovo ospedale per i veneti prevede 963 posti letto – illustra Stefani – un Day center con 6 piani, 27.300 metri quadrati, 275 ambulatori e 120 posti letto. La torre delle degenze, che non è la torre per la ricerca, di 10 piani, è di 69.770 metri quadrati e 822 posti letto. C’è una piastra ad alta intensità di cure, 7 piani, 10mila metri quadrati, 90 posti letto, 32 attrezzature diagnostiche. E la torre della ricerca: 8 piani, 21.500 metri quadrati, una biobanca di ricerca e 6 livelli destinati a laboratori. L’ospedale sarà un Green Hospital: 70% di superficie permeabile, 1.499 nuovi alberi, 2.790 nuovi arbusti”.

Oggi “stiamo parlando del finanziamento del nuovo ospedale” per “chiarire qual era il mosaico dei finanziamenti, con l’accensione di un mutuo flessibile di 380 milioni che ci auguriamo possa anche essere ridotto nel tempo. Nell’accordo di programma – precisa il presidente – c’era e c’è il tema dell’ospedale Giustinianeo, su cui confermiamo l’impegno: 719 posti letto, di cui 50 dell’Ospedale di comunità e 140 dell’Istituto oncologico veneto. Sull’ospedale Sant’Antonio ho ritenuto fondamentale confermare il nostro impegno per la valorizzazione della struttura”.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)