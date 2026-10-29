Il ragno violino può trasformare una puntura innocua in una tragedia: ecco cosa sapere, come riconoscerlo e proteggere la tua abitazione

Verso la metà di settembre una donna di Ostia, Sabrina Gigliotti, si è trovata di fronte a un enigma medico: una puntura apparentemente banale è sfociata in una grave infezione che ha portato, dopo quarantanta giorni, al decesso. Il caso ha spinto le autorità a riaprire le indagini per chiarire le dinamiche di una morte attribuita al ragno violino, una specie poco conosciuta ma capace di provocare sintomi molto gravi.

La vicenda ha riacceso l’interesse verso questo aracnide, presente da sempre sul territorio italiano, ma spesso sottovalutato. Oggi, grazie a testimonianze, referti ospedalieri e all’analisi delle pratiche domestiche, è possibile ricostruire il profilo del Loxosceles rufescens e capire quali precauzioni adottare per evitare che un semplice incontro si trasformi in una minaccia per la salute.

Il caso di Sabrina Gigliotti: una morte legata al morso di ragno violino

Secondo le ricostruzioni, a metà di settembre la 39enne notò una fastidiosa puntura sull’altezza della coscia destra. Inizialmente attribuita a una normale puntura d’insetto, la donna fu inviata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, dove le fu prescritta una terapia antibiotica. I sintomi, però, peggiorarono: dolori lombari, bruciore alla pancia e alla schiena, e un progressivo indebolimento che la costrinse a utilizzare le stampelle.

Entro ottobre, la condizione di Sabrina era così critica da richiedere l’intubazione e il trasferimento al reparto di malattie infettive dell’ospedale Spallanzani, dove i medici riferirono un’infezione del sangue e danni polmonari. L’autopsia confermò la presenza di necrosi tissutale tipica del loxoscelismo, la reazione avversa al veleno del ragno violino. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, chiedendo chiarimenti su eventuali errori diagnostici e terapeutici.

Come riconoscere, prevenire e reagire a un morso di ragno violino

Il ragno violino è caratterizzato da un corpo di 7-9 mm, di colore marrone-giallastro, con una macchia scura a forma di violino sul dorso, sebbene talvolta poco evidente. Possiede sei occhi disposti a tre coppie e, a differenza di molti ragni, è notturno e non aggressivo: attacca solo se si sente minacciato o schiacciato. In casa, predilige luoghi bui e poco trafficati, come battiscopa, fessure di infissi, scatole di cartone in cantine, vestiti riposti a lungo e persino scarpe lasciate all’ingresso.

Il morso è inizialmente indolore; i primi segnali compaiono tra le 4 e le 24 ore e includono arrossamento, gonfiore e prurito. In alcuni casi, il necrotico è evidente: la zona centrale diventa violacea o nera, circondata da un alone rosso, e può evolvere in un’ulcera lenta a rimarginare e soggetta a infezioni secondarie. Segnali di allarme sistemici (febbre alta, dolori articolari, urine scure) richiedono immediata visita al pronto soccorso o al centro antiveleni.

In caso di morso, è fondamentale:

Monitorare l’evoluzione della lesione per le prime 72 ore;

Non schiacciare né spremere la ferita, per non favorire infezioni;

Fotografare o conservare l’esemplare in un barattolo, se possibile, per facilitare l’identificazione;

Rivolgersi subito a un medico al primo segno di cambiamento colore o aumento del dolore.

La prevenzione resta la strategia più efficace: agitare e ispezionare vestiti e calzature prima di indossarli, utilizzare guanti durante le pulizie profonde di cantine e armadi, e sigillare crepe e fessure per limitare i rifugi del ragno.

Arancia e chiodi di garofano: mito o aiuto contro le tarme?

L’uso di un’arancia punzecchiata con i chiodi di garofano è un rimedio tradizionale per tenere lontane le tarme dagli armadi. L’intenso profumo agrumato e speziato può mascherare odori di sudore e polvere, rendendo l’ambiente meno attraente per alcuni insetti. Tuttavia, l’efficacia è limitata: il profumo svanisce rapidamente, non raggiunge le zone più nascoste (pieghe, tasche, fondi di cassetti) e non elimina uova o larve già presenti.

Per chi desidera un’azione profumata e leggera, il rimedio può essere un supporto, ma non sostituisce pratiche fondamentali come il lavaggio dei capi, la pulizia accurata degli armadi e la corretta aerazione. In presenza di infestazioni avanzate, è consigliabile ricorrere a trattamenti specifici o a un professionista del controllo dei parassiti.