Il master in psicologia clinica dello sport rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di specialisti capaci di intervenire nei contesti agonistici. Nata dall’esperienza di Psicologi dello Sport Italia e del CISSPAT, la seconda edizione si propone di coniugare rigorosità scientifica e applicazione pratica, offrendo ai partecipanti strumenti pronti all’uso.
Il percorso è dedicato a psicologi, psicoterapeuti e medici psicoterapeuti che desiderano approfondire le dinamiche psicologiche dell’atleta e acquisire competenze per gestire situazioni di disagio, performance e ritorno in campo dopo infortunio.
Calendario e modalità di svolgimento 2027
Le lezioni si articolano su otto incontri sabbatici, alternando giornate in presenza e sessioni online. Il dettaglio è il seguente:
- 13 febbraio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (modalità duale)
- 27 febbraio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (online)
- 13 marzo – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (dual)
- 10 aprile – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (dual)
- 17 aprile – Congresso nazionale online
- 15 maggio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (online)
- 29 maggio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (dual)
Le modalità dual permettono di scegliere la partecipazione in aula o via Zoom Pro garantendo interazione diretta con i docenti e la possibilità di svolgere esercitazioni in tempo reale.
Chi può partecipare e perché scegliere questo master
Il programma è aperto a professionisti iscritti all’albo – psicologi, psicoterapeuti e medici psicoterapeuti – che operano o intendono operare nel mondo sportivo. Tra i vantaggi spiccano:
- Corpo docente composto da psicologi dello sport, preparatori mentali, allenatori e dirigenti con esperienza in competizioni europee, mondiali e olimpiche.
- Accesso a strumenti operativi (schede, protocolli, modelli di colloquio) da utilizzare subito nella pratica clinica.
- Integrazione in un network nazionale di psicologi sportivi, utile per collaborazioni future e scambio di best practice.
- Rilascio di un attestato di consulente in psicologia clinica dello sport al superamento della prova finale.
Programma formativo dettagliato
Aree tematiche principali
Il master è suddiviso in dieci moduli, ognuno dedicato a una specifica dimensione della psicologia sportiva:
- Clinical Sport Psychology approccio clinico, etica, benessere dell’atleta.
- Psicopatologia nello sport ansia, burnout, dipendenze e disturbi alimentari.
- Assessment clinico tecniche di colloquio, anamnesi sportiva e strumenti di valutazione.
- Modelli di intervento terapie brevi, CBT, approcci psicodinamici e psicocorporei.
- Emozioni, corpo e performance gestione di ansia da prestazione, perfezionismo e blocchi.
- Infortunio e Return to Play supporto psicologico al recupero e reintegrazione.
- Identità e carriera dell’atleta transizioni, fine carriera e impostazione dell’identità sportiva.
- Lavorare nello staff sportivo ruolo del clinico, privacy e comunicazione multidisciplinare.
- Casi clinici e supervisione simulazioni, role playing e feedback esperto.
- Intelligenza artificiale utilizzo di tool digitali per assessment e monitoraggio.
Competenze acquisite
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di riconoscere segnali di disagio precoce, condurre il primo colloquio clinico, valutare sintomi nel contesto sportivo, intervenire su ansia, stress, burnout e facilitare il ritorno in gara dopo un infortunio. Inoltre, sapranno collaborare con medici, fisioterapisti e allenatori, gestire la privacy e integrare strumenti digitali con la psicologia clinica dello sport.
Costi, quote e modalità di iscrizione
Il master prevede 20 posti, garantendo un ambiente di apprendimento intensivo. Sono disponibili tre fasce tariffarie:
- Quota Early Booking€1.190 + IVA (+ €100 ECM se necessario). Prima rata €595 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027.
- Quota Standard Agevolata€1.390 + IVA (+ €100 ECM). Prima rata €695 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027.
- Quota Piena€1.800 + IVA (+ €100 ECM). Prima rata €900 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027.
L’iscrizione avviene cliccando sul pulsante “Iscriviti al corso” e inviando il bonifico alla Health & Human Performance Institute SRL con causale “Cognome Nome – Master Psicologia Clinica dello Sport”. In caso di annullamento del master, la rata verrà restituita; il ritiro del candidato non prevede rimborso.
Ogni quota comprende l’accesso a tutte le lezioni, materiale didattico, laboratori, piattaforma Zoom Pro, strumenti operativi, assessment finale e assistenza amministrativa.