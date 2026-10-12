Il master in psicologia clinica dello sport rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di specialisti capaci di intervenire nei contesti agonistici. Nata dall’esperienza di Psicologi dello Sport Italia e del CISSPAT, la seconda edizione si propone di coniugare rigorosità scientifica e applicazione pratica, offrendo ai partecipanti strumenti pronti all’uso.

Il percorso è dedicato a psicologi, psicoterapeuti e medici psicoterapeuti che desiderano approfondire le dinamiche psicologiche dell’atleta e acquisire competenze per gestire situazioni di disagio, performance e ritorno in campo dopo infortunio.

Calendario e modalità di svolgimento 2027

Le lezioni si articolano su otto incontri sabbatici, alternando giornate in presenza e sessioni online. Il dettaglio è il seguente:

13 febbraio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (modalità duale)

27 febbraio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (online)

13 marzo – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (dual)

10 aprile – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (dual)

17 aprile – Congresso nazionale online

15 maggio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (online)

29 maggio – 9:00-13:00 e 14:00-18:00 (dual)

Le modalità dual permettono di scegliere la partecipazione in aula o via Zoom Pro garantendo interazione diretta con i docenti e la possibilità di svolgere esercitazioni in tempo reale.

Chi può partecipare e perché scegliere questo master

Il programma è aperto a professionisti iscritti all’albo – psicologi, psicoterapeuti e medici psicoterapeuti – che operano o intendono operare nel mondo sportivo. Tra i vantaggi spiccano:

Corpo docente composto da psicologi dello sport, preparatori mentali, allenatori e dirigenti con esperienza in competizioni europee, mondiali e olimpiche.

composto da psicologi dello sport, preparatori mentali, allenatori e dirigenti con esperienza in competizioni europee, mondiali e olimpiche. Accesso a strumenti operativi (schede, protocolli, modelli di colloquio) da utilizzare subito nella pratica clinica.

(schede, protocolli, modelli di colloquio) da utilizzare subito nella pratica clinica. Integrazione in un network nazionale di psicologi sportivi, utile per collaborazioni future e scambio di best practice.

di psicologi sportivi, utile per collaborazioni future e scambio di best practice. Rilascio di un attestato di consulente in psicologia clinica dello sport al superamento della prova finale.

Programma formativo dettagliato

Aree tematiche principali

Il master è suddiviso in dieci moduli, ognuno dedicato a una specifica dimensione della psicologia sportiva:

Clinical Sport Psychology approccio clinico, etica, benessere dell’atleta.

approccio clinico, etica, benessere dell’atleta. Psicopatologia nello sport ansia, burnout, dipendenze e disturbi alimentari.

ansia, burnout, dipendenze e disturbi alimentari. Assessment clinico tecniche di colloquio, anamnesi sportiva e strumenti di valutazione.

tecniche di colloquio, anamnesi sportiva e strumenti di valutazione. Modelli di intervento terapie brevi, CBT, approcci psicodinamici e psicocorporei.

terapie brevi, CBT, approcci psicodinamici e psicocorporei. Emozioni, corpo e performance gestione di ansia da prestazione, perfezionismo e blocchi.

gestione di ansia da prestazione, perfezionismo e blocchi. Infortunio e Return to Play supporto psicologico al recupero e reintegrazione.

supporto psicologico al recupero e reintegrazione. Identità e carriera dell’atleta transizioni, fine carriera e impostazione dell’identità sportiva.

transizioni, fine carriera e impostazione dell’identità sportiva. Lavorare nello staff sportivo ruolo del clinico, privacy e comunicazione multidisciplinare.

ruolo del clinico, privacy e comunicazione multidisciplinare. Casi clinici e supervisione simulazioni, role playing e feedback esperto.

simulazioni, role playing e feedback esperto. Intelligenza artificiale utilizzo di tool digitali per assessment e monitoraggio.

Competenze acquisite

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di riconoscere segnali di disagio precoce, condurre il primo colloquio clinico, valutare sintomi nel contesto sportivo, intervenire su ansia, stress, burnout e facilitare il ritorno in gara dopo un infortunio. Inoltre, sapranno collaborare con medici, fisioterapisti e allenatori, gestire la privacy e integrare strumenti digitali con la psicologia clinica dello sport.

Costi, quote e modalità di iscrizione

Il master prevede 20 posti, garantendo un ambiente di apprendimento intensivo. Sono disponibili tre fasce tariffarie:

Quota Early Booking €1.190 + IVA (+ €100 ECM se necessario). Prima rata €595 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027.

€1.190 + IVA (+ €100 ECM se necessario). Prima rata €595 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027. Quota Standard Agevolata €1.390 + IVA (+ €100 ECM). Prima rata €695 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027.

€1.390 + IVA (+ €100 ECM). Prima rata €695 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027. Quota Piena€1.800 + IVA (+ €100 ECM). Prima rata €900 (+ IVA), seconda rata entro il 20 gennaio 2027.

L’iscrizione avviene cliccando sul pulsante “Iscriviti al corso” e inviando il bonifico alla Health & Human Performance Institute SRL con causale “Cognome Nome – Master Psicologia Clinica dello Sport”. In caso di annullamento del master, la rata verrà restituita; il ritiro del candidato non prevede rimborso.

Ogni quota comprende l’accesso a tutte le lezioni, materiale didattico, laboratori, piattaforma Zoom Pro, strumenti operativi, assessment finale e assistenza amministrativa.