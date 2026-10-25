Una serata di suoni sacri e parole profonde: il Magnificat di Maria illumina la Basilica di Sant’Ambrogio

Il prossimo venerdì 20 novembre la storica Basilica di Sant’Ambrogio a Milano apre le porte a una proposta unica: “Il Magnificat di Maria”, un percorso di meditazione in musica pensato per celebrare la vita che nasce. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la basilica, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della salute della CEI e il soggetto privato Auxologico, che mette a disposizione le proprie risorse per realizzare l’evento.

Dettagli della serata musicale

L’appuntamento è fissato per le ore 21.00, ma le porte saranno aperte già dalle 20.00 per chi desidera ambientarsi nell’atmosfera sacra. Il palcoscenico sarà dominato dalle performance del Corpo Canticum Novum e dell’Orchestra del Teatro Cucinelli, diretti dal direttore Fabio Ciofini. Tra i solisti spiccano la soprano Lucia Casagrande Raffi, il contralto Elisabetta Pallucchi e la voce recitante Ilaria Falini, che accompagneranno le composizioni firmate dal compositore Luca Garbini.

Programma e interpreti

Le musiche, create appositamente per la serata, si intrecciano a letture di testi tratti dalla letteratura italiana e da fonti islamiche, creando un dialogo interreligioso in scena. Ogni brano è studiato per suscitare una riflessione interiore e per suggerire al pubblico un percorso di ascolto consapevole, dove la sacralità della vita si manifesta attraverso suoni ed eloquenti parole.

Il significato del Magnificat in chiave contemporanea

Il Magnificat è tradizionalmente un inno di lode attribuito a Maria, che esprime un ribaltamento delle logiche terrene: i superbi vengono smascherati, i potenti deposti, gli umili elevati. In questa versione moderna, il messaggio viene declinato come invito a riconoscere la forza nella fragilità, a vedere la vita nascente come un segno di trasformazione che supera le convenzioni materialistiche.

Testi e riflessioni interreligiose

Il greco αρχαίον του ενθουσιασμού, tradotto con l’idea di “ingrandire”, funge da filo conduttore: invita il pubblico a espandere lo sguardo per scorgere il bene che agisce dietro le manifestazioni più umili. I brani letterari, scegliendo citazioni sia cristiane sia islamiche, mostrano come le tradizioni possano convergere in una visione condivisa dell’uomo e della sua responsabilità verso la vita.

Come partecipare: accesso, parcheggi e prenotazione

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, gestita via mail o telefonicamente. I parcheggi consigliati sono quelli di Piazza Sant’Ambrogio, via Olona (Carducci) e via Zenale, tutti facilmente raggiungibili a piedi dalla basilica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo marketing@ o i numeri 02 61911 2312 e 02 61911 2628.