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Il 14 ottobre 2026, a Bologna, l’Accademia Nazionale di Agricoltura e l’Assessorato Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna hanno ospitato il convegno “Qualità dei prodotti alimentari. Dal suolo alla sicurezza in tavola”. Tra i relatori, la prof.ssa Silvana Hrelia, del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, ha proposto una visione della dieta mediterranea che supera la mera lista di nutrienti, includendo l’intero ciclo di vita degli alimenti, dal campo alla tavola.

Secondo Hrelia, la salute non può più essere considerata separata dalla sostenibilità. Le scelte quotidiane – cosa comprare, come conservarlo e quanto si spreca – influenzano sia il benessere individuale sia l’impatto ambientale del sistema alimentare, un tema sempre più cruciale in un contesto di crescita demografica mondiale.

Il valore scientifico della dieta mediterranea

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato che l’aderenza alla dieta mediterranea è associata a una riduzione significativa del rischio di malattie croniche, tra cui diabete, cardiovascolari e alcuni tumori. La ricerca evidenzia che un’alimentazione ricca di verdure, legumi, cereali integrali e olio extravergine d’oliva apporta benefici anti-infiammatori e migliora il profilo lipidico. Giorgio Cantelli Forti, presidente onorario dell’Accademia, ha sottolineato come questi risultati contribuiscano alla longevità della popolazione italiana.

Un legame con l’ambiente

Parallelamente, le indagini ambientali segnalano che la produzione di carne rossa e di prodotti altamente trasformati è tra le più impattanti in termini di emissioni di gas serra e consumo idrico. Ridurre la quota di questi alimenti nella dieta, senza demonizzarli, rappresenta una strategia win-win: si preserva la salute e si limita l’impronta ecologica del nostro consumo.

Una piramide alimentare che include sostenibilità

La tradizionale piramide mediterranea mette al centro i vegetali, ma Hrelia propone una versione «ecosostenibile» che aggiunge tre punti chiave: stagionalità, produzione locale e riduzione degli sprechi. In pratica, la selezione degli ingredienti deve privilegiare prodotti coltivati secondo pratiche agro-ecologiche, con filiere corte e minima trasformazione.

Prodotti locali e stagionali

Acquistare frutta e verdura di stagione non solo garantisce un alto valore nutrizionale, ma riduce le emissioni legate al trasporto refrigerato. La biodiversità agricola si preserva quando si diversifica il consumo, evitando monocolture intensive. Questi principi sono in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolare quelli relativi a fame zero, salute e benessere, e azioni per il clima.

Riduzione degli sprechi

Un’alimentazione di qualità perde di valore se gli alimenti acquistati non vengono consumati. Hrelia invita a pianificare la spesa consapevole, comprando solo ciò che si prevede di utilizzare e adottando tecniche di conservazione che prolungano la freschezza, come il congelamento rapido o l’uso di vasetti di vetro per la fermentazione domestica.

Applicare i principi nella vita quotidiana

Mettere in pratica questi insegnamenti richiede semplici cambiamenti di routine. Prima di andare al mercato, è utile stilare una lista basata su ricette settimanali, limitando al minimo gli ingredienti “extra”. Durante la cottura, privilegiare metodi che conservano i nutrienti, come la cottura al vapore o al forno, e utilizzare l’olio d’oliva fin dal primo passo.

Conservazione e utilizzo intelligente

Una volta a casa, le verdure fresche dovrebbero essere riposte in contenitori traspiranti o avvolte in panni umidi per mantenere l’umidità ottimale. Gli avanzi possono diventare base per zuppe, frittate o minestre, riducendo il volume di rifiuti organici. L’adozione di questi accorgimenti trasforma la cucina in un luogo dove salute e sostenibilità convivono armoniosamente.