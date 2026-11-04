Un’intervista a BellaMà si trasforma in un acceso confronto su sessualità e rispetto della privacy.

Il pomeriggio di Rai 2 è stato segnato da un’improvvisa svolta nel programma BellaMà. L’ospite del giorno, Alberto Ravagnani, ex sacerdote di 33 anni e concorrente di Ballando con le stelle, doveva parlare del percorso nel celebre talent show. Tuttavia, il conduttore Pierluigi Diaco ha deviato l’intervista verso il suo passato religioso e, soprattutto, verso la sua vita sentimentale, creando un clima di forte tensione.

Domande invasive sulla sessualità

Fin dalle prime battute, Diaco ha indirizzato il dialogo verso l’orientamento sessuale di Ravagnani, chiedendo in modo diretto: “Sei attratto dagli uomini o dalle donne?” L’ex prete, visibilmente sorpreso, ha risposto “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…”. Il conduttore, però, non ha accettato la risposta evasiva e ha proseguito con un interrogatorio più spinto, chiedendo se, ora che aveva abbandonato il sacerdozio, avesse sperimentato relazioni intime.

Il limite del silenzio

Ravagnani ha ribadito la sua volontà di non approfondire il tema, dichiarando: “Non ho il dovere di mettere in tavola la mia vita privata”. Diaco ha controbattuto sostenendo che, avendo pubblicato un’autobiografia in cui raccontava il percorso di abbandono dell’abito talare, l’ospite aveva già aperto una “finestra” su questioni personali e quindi doveva rispondere senza filtri. L’intervento del conduttore è stato percepito da molti spettatori come un tentativo di spingere l’intervista al limite della maleducazione.

Reazioni del pubblico e dell’ambiente Rai

Il segmentò è subito diventato virale sui principali social network. Gli utenti hanno definito l’intervista “surreale”, “agghiacciante” e “violenta”. Tra i commenti più frequenti: “Stiamo assistendo a una violazione della dignità di un ospite” e “Un’intervista del genere non dovrebbe passare in prima serata”. Allo stesso tempo, sono emerse voci interne alla RAI che segnalano disappunto da parte della conduttrice Milly Carlucci e dei produttori di Ballando con le stelle, i quali avrebbero espresso «ferma opposizione» al modo in cui le domande sono state poste.

Le posizioni dei protagonisti

Diaco ha difeso il proprio approccio affermando che la trasparenza è un “diritto del pubblico” e che, avendo Ravagnani scelto di parlare apertamente della sua crisi di vocazione, non poteva nascondere aspetti della sua identità. Ravagnani, invece, ha concluso sottolineando che la sua partecipazione a Ballando con le stelle non è volta a ridursi a un’etichetta sessuale, ma a condividere un percorso di rinascita personale. “Mi hai messo a disagio”, ha dichiarato, “e preferisco mantenere certi ambiti fuori dall’intrattenimento televisivo”.

Il dibattito su stampa e diritto alla privacy

Il caso ha riacceso il confronto tra libertà d’informazione e diritti di riservatezza dei personaggi pubblici. Avvocati specializzati in diritto dei media hanno ricordato che, sebbene le figure televisive debbano rispondere a un certo livello di curiosità, la legge italiana prevede limiti chiari quando le domande invadono la sfera intima senza un giustificativo d’interesse pubblico. Alcuni esperti hanno suggerito che la RAI potrebbe dover rivedere i propri codici etici per evitare future situazioni simili, soprattutto in programmi dove la linea editoriale è più intrattenimento che approfondimento giornalistico.

L’intervista di Diaco a Ravagnani rappresenta un caso di studio su come i confini tra curiosità legittima e invasione della vita privata siano ancora in fase di definizione nella televisione italiana. Gli occhi del pubblico rimangono puntati sulla risposta della rete pubblica, che dovrà decidere se mantenere l’attuale approccio o introdurre nuove salvaguardie per tutelare la dignità dei propri ospiti.