Sanità, Stefani: “Piano finanziario da 880 mln per il nuovo ospedale di Padova”

(Adnkronos) – “Oggi è il giorno in cui presentiamo il mosaico dei finanziamenti per il nuovo ospedale dei veneti, un’iniziativa che abbiamo assunto in questi mesi di lavoro fin dall’inizio e che ho voluto condividere con una squadra che ha dato vita a questo progetto, che ha dato una mano in questa iniziativa e che ha permesso, soprattutto con l’ausilio della parte tecnica, di arrivare a questo risultato”. Così il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, oggi a Venezia in un incontro con la stampa a Palazzo Balbi dedicato al nuovo ospedale di Padova, spiega il quadro economico che prevede “155 milioni e 532mila euro per il Day Center, 338 milioni e 341mila euro per la torre delle degenze. Abbiamo la piastra ad alta intensità di cura, 260 milioni e 601mila euro, la torre per la ricerca, 74 milioni e 408mila euro, e qui trovate anche l’autosilo di 51 milioni e 116mila euro. Il totale è di 880 milioni di euro”.

I finanziamenti arrivano “da fondi accantonati di 158 milioni – continua Stefani – I fondi statali, sempre accantonati, sono 120 milioni e 289mila euro. Ci sono poi 380 milioni di un finanziamento flessibile che è chiaramente inserito nel quadro di bilancio che noi andremo ad approvare nelle prossime settimane. Oltre a questo, abbiamo fondi a disposizione della Regione del Veneto da fonte ministeriale. Sono 180 milioni che noi recuperiamo a livello ministeriale (Mef), risorse che abbiamo avuto la possibilità di gestire in competenza già per l’anno prossimo e che ci permettono chiaramente di sommare un altro tassello al mosaico finanziario, che ci permette poi di arrivare alla composizione. Ci sono poi 48 milioni di contributi di efficientamento energetico previsti dalla manovra di bilancio statale. Il totale di questi fondi a disposizione della Regione Veneto è di 886 milioni e 735mila 296 euro”.

Non è ancora specificata “l’entità del contributo dell’università di Padova e della Fondazione Cariparo – specifica Stefani – Devo prima di tutto ringraziare l’università di Padova e la Fondazione Cariparo per aver manifestato la loro volontà di contribuire economicamente alla torre della ricerca, nel rispetto chiaramente dei rispettivi Cda. Ci sono state delle interlocuzioni in questi mesi con la rettrice Daniela Mapelli e il presidente della Fondazione Cariparo, il professor Rizzuto, che hanno permesso alla Regione del Veneto, oltre a questi 886 milioni, di poter pensare a un coinvolgimento economico di due realtà che per l’ospedale di Padova, e in particolare per la torre della ricerca, un fiore all’occhiello di questo polo sanitario del Veneto, è per me è qualcosa di assolutamente importante, anche da un punto di vista di un messaggio pubblico”.

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