L’attore statunitense RJ Mitte riconosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Brownsville, Texas, all’età di 34 anni. La notizia è stata resa pubblica dal suo agente, che ha espresso una profonda tristezza senza rivelare la causa del decesso.

Le autorità locali hanno confermato che il corpo è stato scoperto intorno alle 13:30, ma hanno precisato che l’autopsia è stata disposta per fare luce sui fatti. Al momento non è stato escluso alcun ipotesi, e la polizia ha apertamente dichiarato la necessità di attendere i risultati per fornire ulteriori dettagli.

Le circostanze della scomparsa

Secondo quanto riferito dal giudice di pace della contea di Cameron, la casa di Mitt è stata perquisita dopo che i familiari hanno notato l’assenza dell’attore. La scena è stata trattata come una possibile morte non violenta, con i tecnici forensi che hanno iniziato le prime analisi sul posto. La decisione di eseguire un’autopsia è stata presa per garantire la massima trasparenza nei confronti del pubblico e per rispondere a eventuali richieste della famiglia.

Luogo e procedura investigativa

Brownsville, città di confine situata nella parte meridionale del Texas, è diventata il teatro di questo tragico evento. Le forze dell’ordine hanno collaborato strettamente con l’ufficio del medico legale per raccogliere prove biologiche, mentre gli specialisti hanno iniziato a valutare eventuali condizioni mediche preesistenti che avrebbero potuto contribuire al decesso.

Il percorso di RJ Mitte da attore a sostenitore

Fin dalla giovane età, RJ Mitte ha dovuto confrontarsi con la paralisi cerebrale una patologia motoria provocata da danni cerebrali pre- o post-natalizi. La sua diagnosi, avvenuta all’età di tre anni, non ha impedito al giovane di intraprendere una carriera cinematografica, anzi lo ha spinto a dare voce a una realtà spesso trascurata. Grazie al ruolo di Walter White Jr., ha potuto mostrare al grande pubblico una rappresentazione autentica della disabilità, smantellando stereotipi e favorendo l’inclusione.

Paralisi cerebrale e impegno filantropico

Oltre al suo lavoro sul set, Mitte è stato ambasciatore per United Cerebral Palsy e Shriners Children’s due organizzazioni dedicate al sostegno delle persone con disabilità. Nel 2014 ha inoltre ottenuto il premio SAG-AFTRA Howard Russell, riservato al primo attore con disabilità premiato con un Oscar, riconoscimento che ha consolidato la sua posizione di punto di riferimento nella community. Ha inoltre fondato la Mitte Foundation che finanzia iniziative volte a combattere i pregiudizi e a promuovere l’accessibilità in ambito culturale e lavorativo.

Le opere recenti e il progetto incompiuto

Nel periodo antecedente la sua morte, RJ Mitte aveva partecipato a diversi podcast per presentare il suo nuovo film “Talking to Strangers”, un thriller in fase di post-produzione. Inoltre, era impegnato in serie televisive come “The Guardians of Justice” su Netflix e nella miniserie “Switched at Birth”. Il suo curriculum comprende apparizioni anche nei film “The Recall” (2017) e “The Oak Room” (2020). Al momento della scomparsa, diversi progetti cinematografici erano in fase di pre-produzione, lasciando un vuoto creativo nella sua carriera.

RJ Mitte lascia la compagna Kennedy Suarez, con cui condivideva la vita dal 2018, e un’eredità di attivismo che ha ispirato migliaia di giovani con disabilità a credere nelle proprie capacità. Il suo contributo al mondo dell’intrattenimento e alla difesa dei diritti umani sarà ricordato con gratitudine e rispetto.