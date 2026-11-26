Il rapporto OCSE-Commissione europea Health at a Glance: Europe 2026 rileva che solo il 14% degli italiani ha consultato il Fascicolo sanitario elettronico tra marzo e maggio 2026. In tutta Europa le infrastrutture digitali crescono, ma l'uso resta basso, soprattutto fra anziani e persone meno istruite.

In Italia il Fascicolo sanitario elettronico è previsto per tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale, ma fra marzo e maggio 2026 lo ha aperto soltanto il 14% della popolazione. Il dato compare nel rapporto Health at a Glance: Europe 2026, diffuso il 25 novembre dall’OCSE insieme alla Commissione europea. Il documento descrive uno scarto che riguarda tutto il continente: le infrastrutture digitali della sanità esistono, ma i cittadini le usano ancora poco.

La percentuale italiana viene dal monitoraggio del FSE 2.0 del Ministero della Salute (indicatore IU1.3). Il perimetro del dato va chiarito. Misura gli accessi dei cittadini in quei tre mesi e non quelli dei medici. Non dice nemmeno che il restante 86% non abbia mai usato il proprio Fascicolo. Indica però che dotarsi di uno strumento digitale non basta a farlo entrare nella vita quotidiana delle persone.

Il divario europeo pesa su anziani e persone meno istruite

Secondo l’OCSE, nel 2024 solo il 28% degli europei fra 16 e 74 anni aveva consultato online la propria documentazione sanitaria nei tre mesi precedenti. Nella fascia 65-74 anni la quota scendeva al 19%.

Il livello di istruzione conta molto. Fra chi ha un basso titolo di studio la percentuale si fermava al 17%, contro il 40% di chi ha una formazione universitaria.

Le cifre italiane ed europee non sono confrontabili in modo diretto, perché si riferiscono a periodi diversi e sono raccolte con metodi diversi. Puntano però nella stessa direzione. Chi avrebbe più bisogno di un’assistenza continuativa, come gli anziani e i malati cronici, rischia di restare ai margini della sanità digitale.

Servizi che i pazienti spesso non conoscono

Per l’OCSE il problema è soprattutto organizzativo. I servizi digitali restano inutilizzati perché i pazienti non sanno che esistono, nessuno li aiuta ad accedervi oppure non ne vedono l’utilità.

L’indagine PaRIS, condotta in 13 Paesi europei, lo conferma. L’80% degli utenti delle cure primarie con almeno 45 anni non indicava che il proprio ambulatorio offrisse l’accesso online alla documentazione sanitaria. Questo non significa che il servizio mancasse sempre: in molti casi poteva semplicemente non essere conosciuto.

Da qui l’idea che il Fascicolo debba diventare un passaggio ordinario del percorso di cura. Il medico lo consulta, il paziente riceve informazioni comprensibili, il farmacista usa i dati a cui è autorizzato ad accedere e lo specialista ricostruisce gli esami già fatti. Per chi non può usare il digitale restano comunque necessari canali tradizionali e servizi assistiti.

Dal pronto soccorso alla radiologia, che cosa cambierebbe

Si pensi a un paziente con patologie croniche, più terapie in corso e una TAC recente che arriva in un pronto soccorso lontano da casa. Con un Fascicolo davvero integrato nella pratica clinica, il medico potrebbe ricostruire subito la sua storia, gli esami e i farmaci assunti.

Lo stesso vale per la diagnostica per immagini. Se una risonanza eseguita in Piemonte potesse essere recuperata in Sicilia, con referto e immagini originali, tramite sistemi interoperabili, si eviterebbero esami ripetuti senza necessità e si accorcerebbero i tempi della diagnosi. Con la carenza di radiologi, la condivisione delle immagini renderebbe possibili anche reti di refertazione e seconde opinioni. Il Fascicolo non dovrebbe custodire tutte le immagini: potrebbe essere la porta d’accesso ai sistemi che le conservano.

L’Italia non parte da zero. Il PNRR ha finanziato il potenziamento del FSE 2.0, l’interoperabilità fra i sistemi regionali e lo sviluppo della telemedicina.

L’intelligenza artificiale e la prova dei risultati

Il rapporto cita anche uno studio randomizzato svedese sullo screening mammografico, la sperimentazione MASAI. Rispetto alla tradizionale doppia lettura, l’intelligenza artificiale ha permesso di individuare il 29% di tumori in più e ha ridotto del 44% il carico di lettura dei radiologi.

Questi risultati valgono per un sistema e un contesto specifici e non si possono estendere automaticamente a tutta la diagnostica. Dimostrano però che la tecnologia porta benefici misurabili quando viene sperimentata con rigore.

Misurare l’uso clinico, Regione per Regione

Su questa base è stata proposta una valutazione annuale di ogni Regione, a cui spetta in primo luogo l’utilizzo del FSE. Il giudizio non si fermerebbe alla disponibilità del Fascicolo e guarderebbe al suo impiego clinico. Gli indicatori possibili sono concreti:

quanti professionisti lo consultano;

quanti esami duplicati vengono evitati;

quanto tempo si risparmia;

quante riconciliazioni farmacologiche vengono completate;

se migliora la continuità fra ospedale e territorio.

Il principio, chiamato Money for Value, prevede indicatori nazionali, valutazioni indipendenti e finanziamenti legati anche ai risultati ottenuti. Si misurerebbe così il valore prodotto dall’innovazione, oltre a quanto si spende per realizzarla. È un criterio che potrebbe orientare le scelte sulla sanità digitale dopo la stagione degli investimenti del PNRR.