Un team cinese ha sviluppato Detangle, un pettine elettrico che nei topi ha fatto ricrescere quasi il 100% del pelo in un mese, contro il 70% ottenuto con il minoxidil. Ora si attendono i test sull'uomo.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha messo a punto Detangle, un pettine elettrico pensato per contrastare la calvizie. Nei test di laboratorio sui topi ha fatto ricrescere in un mese quasi il 100% del pelo nelle zone colpite da alopecia, con risultati superiori a quelli del minoxidil, uno dei farmaci più usati contro la caduta dei capelli. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications. Prima di qualsiasi applicazione clinica serviranno però le sperimentazioni sull’uomo.

Per l’Italia il tema è rilevante. Secondo i dati del World Population Review, il nostro Paese è secondo al mondo, dopo la Spagna, per numero di uomini calvi: oltre il 44% della popolazione maschile.

La ricerca di rimedi contro la perdita dei capelli risale almeno agli antichi Egizi. Da alcuni decenni esistono farmaci con una buona efficacia, come il minoxidil, che nello studio è stato usato come termine di paragone.

Come funziona il pettine Detangle: elettricità e farmaci in profondità

Il dispositivo lavora in due fasi. Nella prima un campo elettrico stimola i follicoli piliferi e rende più permeabili le membrane delle cellule. Nella seconda, grazie a questa maggiore permeabilità, le sostanze terapeutiche arrivano direttamente nelle cellule dei follicoli.

Il vantaggio principale riguarda la profondità raggiunta dal trattamento. Gli autori dello studio spiegano:

«Il campo elettrico riesce ad arrivare fino a nove volte più in profondità rispetto all’applicazione esterna convenzionale»

In questo modo i principi attivi raggiungono le cellule a circa 660 micrometri sotto la superficie della pelle, una profondità che i prodotti applicati in modo tradizionale non riescono a raggiungere.

Il bersaglio è il diidrotestosterone, ormone chiave dell’alopecia

La forma di calvizie più comune è l’alopecia androgenetica, che ha una componente ereditaria. È strettamente legata a un ormone molto potente, il diidrotestosterone (DHT). Nei follicoli sensibili il DHT altera il normale ciclo di crescita: prima i follicoli producono peli sempre più corti e sottili, poi smettono del tutto di produrli.

Detangle affronta il problema su due fronti:

trasporta un plasmide , cioè una piccola molecola di DNA, che contiene le istruzioni per produrre una proteina utile alla formazione di nuovi vasi sanguigni intorno ai follicoli;

, cioè una piccola molecola di DNA, che contiene le istruzioni per produrre una proteina utile alla formazione di nuovi vasi sanguigni intorno ai follicoli; veicola un frammento di RNA capace di interferire con la produzione dell’enzima che sintetizza il DHT.

In pratica il trattamento migliora l’apporto di sangue ai follicoli e, allo stesso tempo, riduce la quantità dell’ormone che li danneggia.

I numeri della sperimentazione: quasi 100% contro 70%

Nei test i topi sono stati trattati con il pettine ogni tre giorni. Dopo un mese le cavie avevano recuperato quasi tutto il pelo perso nelle aree colpite dall’alopecia. Nel gruppo di controllo, trattato con minoxidil, la ricrescita si è fermata al 70%.

Il dato è promettente, ma riguarda solo modelli animali. I risultati ottenuti sui roditori non si ripetono sempre nell’uomo, e il dispositivo deve ancora affrontare la sperimentazione clinica. Al momento quindi non è un’alternativa disponibile alle terapie già in uso.

Oltre i capelli: le possibili applicazioni in dermatologia

Se i test sull’uomo confermeranno l’efficacia, la tecnologia potrebbe servire anche ad altro. Il sistema è in grado di portare materiale genetico e altri agenti terapeutici negli strati profondi della pelle, e potrebbe quindi essere usato per trattare diverse condizioni dermatologiche. Fino ad allora, chi soffre di calvizie dovrebbe continuare a rivolgersi a un dermatologo, che può valutare le terapie già approvate e adatte al singolo caso.