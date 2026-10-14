Con l’avvicinarsi dell’autunno o della primavera, molte persone riferiscono una sensazione di affaticamento più marcata rispetto al resto dell’anno. Questo stato, spesso definito “stanchezza da cambio stagione”, comprende difficoltà ad alzarsi al mattino, sonnolenza diurna, cali di concentrazione e, talvolta, irritabilità o mal di testa. Non si tratta di una patologia specifica, ma di un insieme di sintomi aspecifici che emergono quando il nostro organismo deve adattarsi a nuove condizioni ambientali.

Il ritmo circadiano l’orologio interno che regola sonno e veglia, è particolarmente sensibile alle variazioni della luce naturale. Quando le ore di luce diminuiscono, la produzione di melatonina aumenta, favorendo il sonno, mentre la sintesi di serotonina neurotrasmettitore legato all’umore e all’energia, può ridursi. A questo si aggiungono fattori come il calo della temperatura, lo stress legato a impegni più intensi e l’insorgenza di allergie stagionali, tutti capaci di amplificare la percezione di stanchezza stagionale.

Perché il cambiamento di stagione ci rende più stanchi?

La diminuzione della luce solare altera il nostro orologio biologico provocando un ritardo nell’orario di sveglia naturale e una maggiore sonnolenza diurna. Parallelamente, le temperature più basse spingono il corpo a spendere più energia per mantenere la temperatura corporea, contribuendo a una sensazione di affaticamento. Lo stress psicologico, derivante da ritmi di lavoro più serrati o da prenotazioni di esigenze familiari, può aumentare la produzione di cortisolo, ormone che, a lungo termine, riduce la capacità di recupero.

Fattori nutrizionali e allergie

Durante il periodo di transizione, è più frequente l’insorgenza di allergie stagionali che possono provocare congestione nasale, mal di testa e sonnolenza. Inoltre, alcune carenze nutrizionali – in particolare di ferrovitamina B12folati e vitamina D – possono accentuare la sensazione di spossatezza. La carenza di ferro riduce la capacità del sangue di trasportare ossigeno, la B12 è fondamentale per la produzione di energia cellulare, mentre la vitamina D, la cui sintesi dipende dall’esposizione solare, ha un ruolo nella regolazione dell’umore e del sistema immunitario.

Alimentazione e integrazione: quali nutrienti sostengono l’energia?

Una dieta equilibrata è il primo baluardo contro la stanchezza da cambio stagione. Frutta e verdura di stagione – agrumi, kiwi, zucca, broccoli e cavoli – forniscono vitamine, minerali e antiossidanti essenziali. I cereali integrali e i legumi garantiscono un apporto costante di carboidrati complessi che rilasciano energia in modo graduale, evitando picchi glicemici seguiti da cali improvvisi.

Micronutrienti chiave

Il magnesio partecipa a oltre 300 reazioni enzimatiche, inclusa la produzione di ATP, la “moneta energetica” delle cellule. Una carenza può tradursi in affaticamento muscolare e difficoltà di concentrazione. Gli Omega-3 soprattutto il DHA, supportano la funzione cerebrale e possono ridurre la “nebbia mentale” tipica dell’autunno. Infine, la combinazione di vitamina D3 e vitamina K2 favorisce l’assorbimento del calcio e la salute ossea, aspetti importanti durante i mesi più freddi.

Quando ricorrere agli integratori

L’assunzione di integratori dovrebbe avvenire solo se esistono evidenze di carenza documentate da esami ematici. Integratori multivitaminici generici non hanno dimostrato benefici specifici in assenza di deficit. In caso di sospetta carenza di ferro, B12 o vitamina D, è consigliabile consultare un medico o un nutrizionista, poiché dosaggi errati possono provocare effetti indesiderati o interazioni con farmaci.

Stile di vita: sonno, movimento e gestione della luce

Rispettare orari regolari per andare a letto e alzarsi è fondamentale per ristabilire un ritmo circadiano sano. La maggior parte degli adulti beneficia di sette-nove ore di sonno per notte; dormire meno può aumentare la produzione di cortisolo, aggravando la sensazione di spossatezza.

Attività fisica e esposizione alla luce

Una camminata quotidiana di 30 minuti, preferibilmente nelle ore di luce, favorisce la sintesi di vitamina D e stimola la produzione di serotonina. L’attività fisica moderata migliora l’umore, riduce lo stress e contribuisce a un sonno più profondo. Se possibile, aprire le tende al mattino o fare una breve pausa all’aperto aiuta a sincronizzare l’orologio interno.

Infine, mantenere una buona idratazione è cruciale: la sensazione di sete diminuisce con il freddo, ma la disidratazione può provocare debolezza, cefalea e peggiorare la concentrazione. Bere regolarmente acqua o tisane senza zucchero è una strategia semplice ed efficace.

Quando è il caso di rivolgersi al medico

Se la sensazione di stanchezza persiste per più di due o tre settimane, peggiora o è accompagnata da sintomi quali pallore marcato, perdita di peso non intenzionale, palpitazioni, fiato corto o dolori articolari intensi, è opportuno consultare il medico di famiglia. Un esame ematico mirato – emocromo, ferritina, TSH e vitamina D – può individuare eventuali carenze o disfunzioni tiroidee, consentendo un intervento mirato.

Ascoltare il proprio corpo e chiedere supporto medico quando necessario resta la strategia più sicura per ritrovare energia e benessere.