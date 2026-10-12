Nel sesto turno di Serie A la partita fra Cagliari e Juventus si è svolta allo Stadio Sant’Elia sotto cielo nuvoloso, con entrambe le squadre impegnate a consolidare la propria posizione in classifica. Il Cagliari, guidato da Massimiliano Alajmo, puntava a una vittoria per avvicinarsi al derby, mentre la Juventus, allenata da Massimiliano Spalletti, cercava di mantenere il quarto posto e superare i 40 punti.

Il match ha avuto due momenti decisivi: al 20’ Daniel Maldini ha trafitto il varco, regalando al Cagliari un vantaggio precoce, mentre al 81’, Kolo Muani ha risposto al tiro dalla distanza, pareggiando lo scontro. Tra i due gol si sono susseguiti contrasti duri, occasioni mancate e cambi tattici, con la Juventus che ha aumentato la pressione negli ultimi minuti, ma senza riuscire a trovare il sorteggio.

Le pagelle del Cagliari: Mina e difensori in evidenza

Nel complesso, la squadra sarda ha ricevuto una media di 6 su 10, con alcuni individui che si sono distinti. Jerry Mina è stato valutato 6, considerato un perno difensivo affidabile, capace di chiudere gli spazi e di partecipare alle ripartenze, ma senza momenti di vero fuoco offensivo.

Il ruolo di Mina: una presenza solida

Mina ha mostrato un posizionamento tattico corretto, anticipando gli attacchi avversari e contribuendo al mantenimento del risultato. La sua capacità di leggere il gioco ha compensato la mancanza di velocità di alcuni compagni, guadagnandogli una valutazione equilibrata.

Difensiva e centrocampo: Obert, Winks e Massolin

Il giovane difensore Obert ha colto l’occasione con un 6,5, dimostrando prontezza negli interventi e una buona lettura delle situazioni. Winks con un 6,5, ha coordinato il centrocampo, distribuendo palloni con precisione e contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Massolin invece, ha faticato a trovare continuità, ottenendo un 5,5 a causa di qualche perdita di possesso e scatti poco incisivi.

Attacco: Maldini e Mendy

Il giovane attaccante Daniel Maldini ha meritato il punteggio più alto della squadra, 7,5, grazie al gol decisivo e a una serie di movimenti intelligenti in area. Mendy ha chiuso con un 7, contribuendo alla fase finale dell’attacco e creando pericoli nella zona di rigore avversaria.

Le valutazioni della Juventus: contrasti tra Woltemade e Zhegrova

La Juventus, nella sua media di 5,8, ha mostrato una prestazione più altalenante. Woltemade è stato il punto più debole, con un 4, a causa di scarsa influenza, giochi a testa bassa e difficoltà a mantenere il possesso. Al contrario, Zhegrova ha sorpreso positivamente, guadagnandosi un 6,5 per la sua intraprendenza e i contributi offensivi.

Portiere e difesa: Vicario, Kalulu e Bremer

Il portiere Vicario ha ricevuto un 6,5, con alcuni interventi chiave, soprattutto nella ripresa, ma non è riuscito a impedire il gol di Maldini. Kalulu ha avuto alti e bassi, con un 5,5, mentre Bremer ha mantenuto una media di 6, dimostrando solidità in alcuni duelli aerei.

Centrocampo e trequartisti: Lucumi, Celik, Conceição

Lucumi ha ottenuto un 5,5, con buone prestazioni in fase alta ma incostante nella costruzione del gioco. Celik ha segnato 6, offrendo spunti offensivi dalla fascia, mentre Conceição è rimasto al 5, incapace di creare una vera connessione con i compagni.

Punta e emergenti: Kolo Muani, Zhegrova, Woltemade

Kolo Muani ha chiuso con un 6, dopo aver trovato il tiro giusto all’81’. Nonostante qualche esitazione, il suo gol ha salvato l’incontro per i bianconeri. Zhegrova ha portato energia, con un 6,5, sfruttando al meglio il suo inserimento. Woltemade ha invece deluso, con un 4, dimostrando una mancanza di impatto sia in fase difensiva che offensiva.

Il risultato finale mantiene la Juventus al quarto posto con 13 punti, mentre il Cagliari resta al tredicesimo con 11, confermando una classifica ancora in bilico e aprendo la strada a nuove sfide nelle prossime giornate.