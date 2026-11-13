Una sessione di yoga con suoni di pianoforte, pensata per genitori e bambini, per respirare, muoversi e ascoltarsi insieme.

Nel cuore della settimana natalizia, la Sala 4 ospita un incontro molto speciale: un percorso di yoga guidato da istruttori esperti e arricchito dalle note di un pianoforte suonato dal vivo. L’evento è rivolto a famiglie con bambini a partire dai 7 anni e offre l’opportunità di approfondire il legame tra respiro, movimento e suono, creando un’atmosfera di calma e condivisione.

Yoga in famiglia con accompagnamento al pianoforte

Durante la lezione, i partecipanti si muovono in sincronia con le vibrazioni musicali, un approccio che stimola la consapevolezza corporea e favorisce l’ascolto reciproco. Il pianoforte, suonato in tempo reale, funge da catalizzatore emotivo, rendendo l’esperienza più intensa rispetto a una semplice registrazione. I bambini sono incoraggiati a osservare le proprie sensazioni, a sperimentare il ritmo interno del corpo e a condividere le proprie impressioni con i genitori, promuovendo così l’ intimità familiare attraverso il movimento.

Dettagli pratici e modalità di partecipazione

L’evento è programmato per sabato 9 gennaio alle 10:15, con una durata di circa 1 ora e 15 minuti. Il costo è di 5 CHF per nucleo familiare, una quota contenuta che copre l’uso della sala, l’accompagnamento musicale e il materiale didattico. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando l’organizzatore tramite i canali indicati. Il partner principale dell’iniziativa è LAC edu, che ha contribuito alla realizzazione del progetto e garantisce la qualità dei contenuti proposti.

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Nel contesto più ampio delle attività invernali, sono previsti altri momenti dedicati al benessere e alla creatività. Tra il 27 novembre e il 10 gennaio, alle 16:30, si svolgerà una serie di incontri nella Piazza Luini. Il 27 novembre alle 17:30 e il 28 novembre alle 10:15 troviamo ulteriori appuntamenti presso l’Atelier MASI. Dal 28 dicembre al 10 gennaio, il Tavolo LAC edu propone workshop tematici, mentre l’1° gennaio alle 13:00 e alle 18:00 sono programmate altre sessioni nell’Atelier MASI e nella Piazza Luini, rispettivamente.

Queste iniziative si inseriscono in una proposta più ampia di educazione al benessere per bambini e adulti, ponendo l’attenzione su pratiche che favoriscono la regolarità emotiva e la capacità di ascoltare sé stessi e gli altri. Il contesto festivo rende l’evento particolarmente adatto a rallentare il ritmo frenetico delle vacanze, incoraggiando le famiglie a ritrovarsi e a celebrare la bellezza dello stare insieme.

L’esperienza si chiude con una breve condivisione di impressioni, dove genitori e figli possono esprimere ciò che hanno percepito durante la pratica. Questo momento di debriefing aiuta a consolidare l’apprendimento e a creare ricordi duraturi, rendendo il yoga in famiglia una pratica da riproporre anche negli anni successivi.