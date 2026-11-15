Alexander Zverev arriva alle Finals di Torino da numero uno del mondo, ma deve affrontare una nuova causa legale presentata dall'ex compagna Brenda Patea.

Alexander Zverev si presenta alle Finals di Torino nel momento più alto della sua carriera, da numero uno del ranking Atp, una posizione mai raggiunta prima. Accanto al tennis, però, il tedesco deve gestire una nuova questione giudiziaria. La ex compagna Brenda Patea, che in passato lo aveva già trascinato in tribunale per violenza domestica, ha avviato un’azione legale per diffamazione.

Le parole dell’intervista al centro della causa

Il motivo della causa riguarda una intervista rilasciata da Zverev al quotidiano francese L’Equipe dopo la vittoria al Roland Garros, il suo primo titolo dello Slam. Il giornalista Ben Rothenberg ha ricostruito che l’atto è stato depositato presso il Tribunale di Berlino lo scorso 18 settembre. Durante la conversazione, al tennista era stato chiesto di commentare le accuse di violenza domestica presentate da Patea e da un’altra ex fidanzata, Olga Sharypova. Zverev aveva risposto che le accuse si erano rivelate infondate e che la sua innocenza era stata dimostrata.

Per i legali di Patea, però, l’assenza di una condanna non equivale a una dichiarazione di innocenza. L’avvocato Michael Scheele ha spiegato la posizione con una frase netta: “Non è stato riconosciuto colpevole, ma non è stato nemmeno dichiarato innocente”.

Il precedente procedimento penale

Il procedimento penale precedente si era chiuso con un accordo consensuale. Il tribunale aveva chiarito alla BBC che quel verdetto non stabiliva né colpevolezza né innocenza. L’accordo prevedeva il pagamento di 200 mila euro, divisi tra spese processuali e un ente benefico.

Nella stessa intervista, Zverev aveva cambiato tono quando un giornalista aveva toccato anche l’episodio dell’ultimo Australian Open, dove una spettatrice a Melbourne aveva gridato “L’Australia crede a Olga e Brenda”. Il tennista aveva scelto di interrompere la risposta. L’Equipe ha comunque pubblicato l’intervista per intero, senza dedicare a Zverev la copertina del lunedì successiva alla finale dello Slam.