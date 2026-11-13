Kick boxing, personal training e una palestra aperta giorno e notte: allenarsi a Castelfalfi è possibile anche in vacanza.

A Castelfalfi l’allenamento fa parte della vita del soggiorno. Chi cerca una sessione intensa per scaricare la tensione può scegliere la kick boxing, una disciplina che unisce tecniche di pugilato e arti marziali. La lezione è guidata da istruttori qualificati e richiede coordinazione, resistenza e concentrazione, in un ambiente pensato per la sicurezza.

Il percorso è aperto tutto l’anno e si adatta a famiglie, coppie, gruppi e singoli. Chi ha già prenotato il soggiorno può chiedere al Concierge di aiutarlo a organizzare attività ed esperienze durante la permanenza, così da inserire l’allenamento nel programma della giornata.

La palestra da 200 mq

Lo spazio dedicato al fitness si estende su 200 mq ed è attrezzato con macchinari Technogym di ultima generazione. Qui è possibile seguire un programma personale o lavorare su un obiettivo preciso, scegliendo i propri orari. La palestra è aperta 24 ore su 24, tutti i giorni, e l’accesso è riservato agli ospiti di età superiore ai 14 anni.

Personal training e attività all’aperto

Chi desidera un supporto più mirato può affidarsi ai personal trainer, che costruiscono programmi individuali sulla base di esigenze e obiettivi. Il calendario settimanale include anche sessioni indoor e lezioni di yoga, sia al chiuso sia all’aperto, per restare attivi durante il soggiorno.