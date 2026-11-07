Brunese (Sirm): “Formazione di squadra tra medici e tecnici per ottimizzare la radiologia”

(Adnkronos) – “Oggi c’è una grandissima novità: torniamo dopo tanti anni a fare manifestazioni e attività in joint venture con i tecnici sanitari di radiologia medica, rappresentati dal presidente della Federazione Diego Catania. È un grande segnale sul lavoro di team, che riteniamo fondamentale per l’attività delle nostre radiologie in tutti i presidi ospedalieri e sul territorio, perché il lavoro di squadra tra figure diverse porta ai risultati migliori. L’organizzazione prevede una chiara compartimentazione delle attività svolte da ciascuna professione, che funzionano al meglio solo se si punta tutti allo stesso risultato: ognuno deve essere consapevole del proprio ruolo e passare il testimone al momento giusto”. Così Luca Brunese, presidente eletto della Sirm – Società italiana di radiologia medica e interventistica, intervenendo alla terza giornata del 52° Congresso nazionale dell’associazione in corso a Milano.

“Ci siamo resi conto che il nostro contributo può essere ancora più grande di quanto pensavamo e le collaborazioni con le istituzioni confermano che siamo interlocutori privilegiati – ha aggiunto Brunese – Nel confronto con i direttori generali delle aziende sanitarie emerge che molte nostre proposte verrebbero ben accette. Per questo, sin dall’inizio del mio mandato, metteremo su all’interno del Consiglio direttivo un gruppo di lavoro per ragionare su soluzioni sperimentali da proporre direttamente alle aziende sanitarie”.

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