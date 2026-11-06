Paolo Bonolis svela una felice convivenza con Carola Moroni, ex di Temptation Island, e rassicura sui rapporti familiari.

Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha deciso di aprirsi per la prima volta su temi personali, pubblicando un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram. Dopo giorni di rimandi sui tabloid, il 65enne ha confermato di frequentare una nuova donna, descrivendola come “una persona che mi piace molto” e definendo il periodo della sua vita attuale “sereno e felice”.

Nel post, Bonolis ha anche sottolineato che, nonostante le voci di tensione, la sua ex moglie Sonia Bruganelli ha un compagno che lui stessa apprezza e che ha una stima positiva per la nuova compagna, Carola Moroni. Il conduttore ha chiuso il messaggio consigliando ai follower di dedicarsi alla lettura fantasy, citando la prima frase della saga di Stephen King, “The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed”.

Chi è Carola Moroni: percorso accademico e televisivo

Carola Moroni, 32 anni, proviene dai Castelli Romani e possiede una laurea in Informatica. Dopo gli studi, ha intrapreso una carriera nel settore digitale, occupandosi di gestione aziendale e imprenditoria tecnologica. La sua vita, però, è stata anche incrociata dal mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al reality Temptation Island nel 2023, dove è comparsa nel ruolo di “tentatrice”.

Il ruolo di tentatrice a Temptation Island

Nel programma televisivo, Carola ha ricoperto la funzione di tentatrice, ossia di figura responsabile di mettere alla prova la fedeltà dei concorrenti. Sebbene la sua esperienza televisiva sia stata breve, ha suscitato l’interesse del pubblico, soprattutto per il contrasto tra la sua formazione tecnica e il contesto di intrattenimento sensazionalista.

Il rapporto tra Bonolis, Carola e Sonia Bruganelli

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è terminato ufficialmente nel giugno 2023, dopo ventuno anni di convivenza e tre figli. Nonostante la separazione, la coppia ha più volte dichiarato di voler mantenere un rapporto di rispetto e collaborazione, anche a livello professionale. Nel suo messaggio, Bonolis ha ribadito che Sonia ha un nuovo compagno che stimola, e che la stessa Sonia nutre un grande apprezzamento per Carola.

Collaborazione professionale post-divorzio

Dopo lo scioglimento del matrimonio, i due hanno continuato a condividere l’attività televisiva: Bonolis resta alla conduzione di programmi prodotti dalla casa di produzione di Maria De Filippi, mentre Bruganelli è spesso presente in qualità di opinionista o co-conduttrice. Secondo le dichiarazioni del conduttore, il clima lavorativo è rimasto “sereno” e privo di “misteri” o “tensioni”.

Le reazioni del pubblico e il contesto mediatico

Le indiscrezioni sulle nuove relazioni di personaggi famosi generano sempre un forte dibattito sui social. Nel caso di Bonolis, i fan hanno accolto con favore l’onestà del suo annuncio, apprezzando soprattutto la trasparenza riguardo ai rapporti familiari. Altri, invece, hanno espresso curiosità per il mix insolito tra una figura di spicco della tv italiana e una giovane professionista del digitale, definendo la coppia un “connubio tra tradizione e innovazione”.

La conferma di Paolo Bonolis su Instagram offre uno sguardo chiaro su una fase della sua vita caratterizzata da serenità, rispetto reciproco e una nuova avventura sentimentale con Carola Moroni. La vicenda dimostra ancora una volta come, anche nel mondo dello spettacolo, la sincerità possa placare le speculazioni e mettere al centro le relazioni genuine.