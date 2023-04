La dieta di Nathalie Caldonazzo: come si tiene in forma?

Attrice e showgirl, Nathalie Caldonazzo è stata una delle protagoniste del Bagaglino nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma come si mantiene in forma la Caldonazzo? Ecco la sua dieta.

La dieta di Nathalie Caldonazzo

Da sempre appassionata di cucina, Nathalie Caldonazzo negli ultimi anni ha deciso di “appendere il grembiule al chiodo”.

“Alla cucina ho dedicato gran parte della mia vita. Nel mio tempo libero mi dilettavo tra i fornelli, era il mio hobby. Adesso cucino meno, ma mangiare resta uno dei massimi piaceri: non mangio per vivere, ma vivo per mangiare”, ha confessato la showgirl. Ecco come si mantiene in forma Nathalie Caldonazzo.

“Con l’alimentazione sto molto attenta. Seguo la dieta dissociata sin da ragazzina. Ricordo che lessi il libro di Raffaella Carrà in cui c’era scritto che si poteva mangiare tutto senza pesare purché non si mischiassero proteine e carboidrati. Certo, bisogna fare qualche piccola rinuncia: mangio la pizza senza mozzarella, la pasta senza parmigiano…”, ha raccontato la showgirl.

Però ci sono le alternative: al posto della mozzarella si può usare la mozzarisella, cioè la versione vegana. Sulla pasta, invece del parmigiano, l’attrice mette semi di girasole tritati o corn flakes.

Nathalie Caldonazzo e la passione per il vegan

La showgirl Nathalie Caldonazzo ama anche la cucina vegana. In merito a ciò ha detto: “La adoro. Permette di mangiare tutto senza badare alla distinzione tra proteine e carboidrati, perché lì è tutto di origine vegetale. Uno dei miei piatti preferiti è la pasta di farina di fagioli con panna di soia e insalata. Lo confesso: quando vedo una bella carbonara ho gli occhi a cuoricino, ma evito e mi preparo l’alternativa vegana con panna di soia e salumi vegani”.

Anche se la Caldonazzo non è vegana. Anzi, mangia molta carne e molto pesce. Infatti, Nathalie ha confessato: “Amo le cosce di pollo e le cucino in tutti i modi, lesse, al forno. Uno dei piatti che mi riesce meglio è il pollo alla cacciatora: lo cospargo di aceto e sale dietetico con poco sodio oppure uso il gomasio, cioè semi di sesamo tostato per insaporire”.

Una volta alla settimana invece si concede uno “sgarro” mangiando la pizza. La sua preferita è quella molto sottile, con sugo e spinaci leggermente ripassati in padella. Tra i dolci, invece, quello a cui non resiste e per il quale sgarra è sicuramente la crostata di ricotta e cioccolato.

“Mi ricorda la mia infanzia, quando andavo all’isola di Giannutri e c’era un fornaio che la vendeva. Veramente c’è ancora e la torta è sempre buonissima”, ha detto Nathalie.

Uno dei suoi cibi preferiti “healthy” invece sono le rape bianche che mangia in insalata, crude, con arance, finocchi e condisco con un filo d’olio, sale dietetico.

Nathalie Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023

Dopo la scorsa avventura in Honduras, come concorrente dell’isola più famosa di Italia, Nathalie Caldonazzo torna ad essere una naufraga all’Isola dei Famosi 2023.

Spirito avventuriero, forte guerriera instancabile nella sua prima esperienza all’Isola, la showgirl non smetterà di stupirci con il suo carattere “fumantino”.