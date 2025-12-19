Campagna di Sensibilizzazione per Incrementare la Partecipazione agli Screening Oncologici

La salute pubblica riveste un’importanza fondamentale e la prevenzione è cruciale nella lotta contro il cancro. Per questo motivo, è stata lanciata una campagna nazionale denominata Screening oncologici: 5 buoni motivi per fare prevenzione. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) e le oltre 18.500 farmacie associate a Federfarma. L’obiettivo principale è incoraggiare la popolazione, in particolare le donne, a partecipare agli screening per la diagnosi precoce di diverse forme di tumore.

La necessità di screening oncologici

Nonostante l’accesso gratuito e la qualità degli screening oncologici, i dati evidenziano che solo il 53% delle donne tra i 50 e i 69 anni si sottopone a mammografia. Questo esame è cruciale per la diagnosi precoce del tumore al seno. La situazione è allarmante, considerando che circa 1 donna su 8 potrebbe sviluppare questa patologia nel corso della vita. Secondo le stime, si prevedono circa 53.686 nuove diagnosi di tumore al seno, di cui 621 tra gli uomini e 53.065 tra le donne.

Screening per altri tipi di tumore

Oltre al tumore al seno, la campagna si estende ad altri tipi di screening, come quello per il tumore del colon-retto, segnato da ritardi diagnostici preoccupanti, e per la cervice uterina, dove il vaccino contro l’HPV potrebbe eliminare la malattia. Tuttavia, i tassi di adesione agli screening per il tumore del colon-retto e della cervice uterina rimangono insoddisfacenti, evidenziando la necessità urgente di campagne di sensibilizzazione.

Strategie per aumentare l’adesione

La campagna di sensibilizzazione adotta un approccio diretto attraverso le farmacie, che fungono da punti di riferimento per la comunità. Le farmacie non solo distribuiranno materiale informativo, ma offriranno anche indicazioni pratiche su come accedere ai servizi sanitari pubblici, inclusi screening gratuiti. In alcune aree, sarà possibile effettuare gli screening per il tumore al colon-retto direttamente in farmacia, semplificando ulteriormente il processo per i cittadini.

Vantaggi degli screening oncologici

È fondamentale evidenziare che gli screening oncologici sono non invasivi e comportano pochi rischi. Diverse ricerche hanno dimostrato che partecipare a questi esami può ridurre significativamente la mortalità per malattie oncologiche come il tumore al polmone, al colon-retto, al seno e alla prostata. La presidente nazionale di ANDOS, Flori Degrassi, ha sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce, considerata la migliore strategia per salvare vite umane.

Collaborazione tra associazioni e farmacie

La sinergia tra ANDOS e Federfarma rappresenta un esempio significativo di come le associazioni di pazienti e le farmacie possano unire le forze per promuovere la salute. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha sottolineato che la prevenzione costituisce una delle principali attività delle farmacie, contribuendo a garantire un accesso equo ai servizi sanitari. Questa rete di collaborazione risulta particolarmente preziosa per raggiungere gruppi vulnerabili, come le donne di origine straniera e le persone con difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

La campagna “Screening oncologici: 5 buoni motivi per fare prevenzione” si configura come un passo fondamentale per migliorare la salute della popolazione italiana. È essenziale che ogni cittadino si senta motivato a partecipare a questi esami, poiché ciò influisce non solo sulla propria salute, ma anche sul benessere dell’intera comunità.