La dieta mediterranea è considerata una delle diete più salutari al mondo. Ma si può dimagrire anche 10 kg seguendo solo lo schema della dieta mediterranea? Ebbene sì. Ecco il menù settimanale da seguire per perdere peso.

La dieta mediterranea per dimagrire 10 kg: menù e schema

La dieta mediterranea, ovvero l’alimentazione che riguarda i Paesi dell’area Mediterranea, si basa sia sulla scelta di alcuni alimenti rispetto ad altri (legumi, vegetali, cereali, olio di oliva, pesce, vino), ma anche sulla moderazione e la convivialità di riunirsi a tavola.

La dieta mediterranea per dimagrire 10 kg in 8 settimane si compone di due fasi. La prima permette di perdere circa 6 kg il primo mese, la seconda fase, di transizione, permette di perdere minimo un kg a settimana. Successivamente si segue il piano di mantenimento secondo i consigli della nuova piramide alimentare della dieta mediterranea.

Ecco il menù settimanale della dieta mediterranea per perdere 10 kg. Cosa mangiare nelle prime 4 settimane?

Colazione:

25 grammi di pane integrale tostato (una fetta) con un cucchiaino di marmellata, 250 ml di latte scremato normale o delattosato.

100 grammi di frutta a scelta tra mela, pera, pesca, kiwi, prugne fresche, albicocche, fragole, ciliegie.

Caffè o tè a scelta, niente zucchero.

Spuntino:

100 grammi di frutta a scelta tra mela, pera, pesca, kiwi, prugne fresche, albicocche, fragole, ciliegie o 150 grammi di melone + un cetriolo.

Pranzo:

Insalata verde mista o spinaci o rucola con un cucchiaino di succo di limone o aceto.

150 grammi di legumi a scelta da lessi conditi con un cucchiaino di olio e 200 grammi di peperoni, zucchine, pomodori, funghi, melanzane, asparagi, zucca, cetrioli + 80 grammi di mais dolce lesso o patata (peso da crudo) o una fetta di pane integrale tostato da 25 grammi.

Questa opzione di pranzo va seguita per 3 volte a settimana. In alternativa al pasto di legumi.

40 grammi di pane integrale + omelette di due uova (una volta a settimana) o una scatola di tonno al naturale o 100 grammi di merluzzo/platessa/polpo/calamari con erbe aromatiche e spezie, succo di limone o aceto (3 volte a settimana) + 200 grammi di peperoni, zucchine, pomodori, funghi, melanzane, asparagi, zucca, cetrioli con un cucchiaino raso di olio.

Una tisana ai semi di finocchio senza zucchero.

Merenda:

125 grammi di yogurt magro bianco con stevia e cannella.

Passeggiata di 40 minuti a passo svelto.

Cena:

100 grammi di petto di pollo o tacchino o fettina di vitello magro (3 volte a settimana) o 100 grammi di fiocchi di latte o 100 grammi di ricotta light (2 volte a settimana) o 70 grammi di bresaola/prosciutto crudo (una volta a settimana) o 50 grammi di feta o primosale (una volta a settimana).

Un piatto di verdura a scelta o ortaggi da 250 grammi con un cucchiaino raso di olio o una porzione di minestrone passato senza legumi né patate con un cucchiaino raso di olio e uno raso di parmigiano grattugiato.

Una galletta di riso o mais.

80 grammi di frutta a scelta tra ananas, clementine, kiwi, fragole o frutti di bosco.

Fase due: da seguire il mese successivo per 4 settimane

Colazione e spuntino metà mattina come fase uno.

Pranzo: insalata mista a inizio pasto come fase uno. Oppure 50 grammi di pasta integrale o riso integrale o riso basmati o orzo perlato o 120 grammi di gnocchi di patate + un mestolo raso di sugo semplice + un cucchiaino di parmigiano grattugiato e uno raso di olio per il sugo o 150 grammi di verdure come in fase uno + un cucchiaino raso di olio.

Al piatto aggiungere 3 volte a settimana 100 grammi di legumi da lessi o 120 grammi di pisellini primavera (da freschi o surgelati), 2 volte a settimana 100 grammi di cozze/vongole/gamberi o calamari, 2 volte a settimana 70 grammi di ricotta o mozzarella light.

Si può fare un piatto combinato o primo + secondo. Una tisana ai semi di finocchio dopo pasto.

Merenda con 125 grammi di yogurt magro o 200 ml di latte scremato + 80 grammi di frutta a scelta.

Cena:

100 grammi di petto di pollo o tacchino o fettina di vitello magro (2 volte a settimana) o 50 grammi di feta/primosale (1 volta a settimana) o 70 grammi di bresaola/prosciutto crudo (1 volta a settimana) o max 120 grammi di tonno al naturale/orata/platessa/spigola/nasello con spezie ed erbe aromatiche, succo di limone (2 volte a settimana) o due uova piccole (una volta a settimana).

Un piatto di verdura a scelta o ortaggi da 250 grammi con un cucchiaino raso di olio o una porzione di minestrone passato senza legumi né patate con un cucchiaino raso di olio e uno raso di parmigiano grattugiato.

Due gallette di riso o mais o una fetta di pane integrale da 25 grammi o 80 grammi di patate (peso da crudo).

5 grammi di cioccolato fondente o 3-4 mandorle a fine pasto. 30 minuti di esercizi a corpo libero 4 volte a settimana.

Dieta mediterranea di mantenimento: schema

Nella dieta seguente, di mantenimento del peso raggiunto, la dieta mediterranea prevede che il sabato sera e la domenica siano liberi, ma senza esagerare.

Il lunedì e il venerdì si segue il piano alimentare della fase uno.

Dal martedì al giovedì il piano della fase due, con le seguenti aggiunte. Un cucchiaino in più di olio a cena. 70 gr di frutta post pranzo.

