Un salone di bellezza itinerante porta stile e solidarietà nella casa famiglia di Foiano.

Il 2 novembre 2026 la Casa-famiglia San Martino, situata a Foiano della Chiana, ha accolto per qualche ora un vero e proprio salone di bellezza. L’iniziativa, intitolata “Bellezza che fa comunità”, è stata organizzata in vista della festa del patrono San Martino e ha trasformato gli ambienti della struttura in un centro di cura estetica gratuito dedicato agli anziani ospiti.

L’evento “Bellezza che fa comunità” arriva alla sua seconda edizione

L’appuntamento è nato grazie alla collaborazione tra CNA Benessere Arezzo e l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Foiano della Chiana. La seconda edizione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze senza chiedere nulla in cambio. “Abbiamo voluto fortemente riproporre questa iniziativa perché rappresenta un bellissimo esempio di come una comunità possa farsi vicina alle persone più fragili”, ha dichiarato l’assessore Elena Bigliazzi, sottolineando il valore umano del gesto.

Obiettivi e valori alla base dell’iniziativa

L’obiettivo principale era offrire agli anziani della casa famiglia un momento di benessere interiore oltre che estetico, creando un’occasione di socializzazione e di riconoscimento della loro dignità. La festa di San Martino, patrono della struttura, è stata scelta come cornice simbolica per celebrare la solidarietà e la memoria della comunità locale.

Professionisti del settore al servizio degli anziani

Tre realtà locali hanno partecipato attivamente: “Glamour” di Elisa Bigliazzi, “Hair Stylist I Parrucchieri” di Berti Paolo e C., e “Parrucchiere Shock Fanny” di Sonnati Fanny. Le squadre hanno offerto una gamma completa di servizi, tra cui acconciature personalizzate, manicure e trattamenti di cura della pelle. Tutti i trattamenti sono stati eseguiti gratuitamente, dimostrando come la professionalità possa diventare strumento di solidarietà.

Reazioni dei partecipanti e testimonianze

Gli ospiti hanno accolto con entusiasmo le attenzioni ricevute. Molti hanno raccontato quanto fosse raro sentirsi coccolati da veri professionisti, descrivendo l’esperienza come un “momento di rinascita”. Il presidente di CNA Benessere Arezzo, Paolo Berti, ha ribadito che “il nostro tocco di bellezza non ha soltanto un valore estetico, ma porta un messaggio di benessere interiore e vicinanza”. Anche il presidente di CNA Area Valdichiana, Roberto Menchetti, ha sottolineato che la partecipazione del settore artigianale dimostra come le imprese possano contribuire allo sviluppo sociale del territorio.

Impatto sulla comunità e prospettive future

L’evento ha rafforzato i legami tra istituzioni, imprese e cittadini, testimoniando che il volontariato professionale può generare benefici concreti per le fasce più vulnerabili. Le autorità comunali hanno già espresso l’intenzione di proseguire con iniziative analoghe in occasione di altre ricorrenze. La speranza è che, anno dopo anno, “Bellezza che fa comunità” diventi un appuntamento fisso, contribuendo a mantenere viva la tradizione di cura reciproca nella zona di Valdichiana.