Un incontro gratuito per scoprire come la cura del corpo può rinforzare l’immagine di sé durante la terapia oncologica.

Il 27 ottobre 2026, alle ore 17.00, il Salone delle Feste di Villa Cicogna a Trecate si trasformerà in un luogo di ascolto e condivisione. LILT Novara odv, in collaborazione con il Comune di Trecate, organizza l’appuntamento denominato “Bellezza Ritrovata”, dedicato a chi affronta un percorso oncologico. L’evento è gratuito, aperto a tutti, e mira a riunire esperti, pazienti e familiari per esplorare come la cura del corpo possa diventare parte integrante della terapia, migliorando il benessere psicofisico e l’autostima.

Alla cerimonia prenderanno parte l’Assessore ai Servizi Sociali Anna Uboldi e la Consigliera per le Pari Opportunità Alice Gatti, che rappresentano l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di iniziative di salute e inclusione. L’organizzazione, avallata dalla deliberazione di Giunta n. 57 del 22 ottobre, garantisce un contesto istituzionale solido, capace di dare visibilità a tematiche spesso trascurate nella routine clinica.

Nuove dinamiche del mercato della body care

Negli ultimi mesi, il segmento body care ha registrato una crescita sorprendente: negli Stati Uniti, nel primo semestre del 2026, le vendite della categoria prestige sono aumentate del 16 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando di gran lunga il +7 % del mercato beauty globale. Questo slancio è alimentato dal fenomeno della skinification, ovvero l’applicazione di ingredienti e benefici tipici della skincare a prodotti destinati al corpo, come sieri, oli e scrub.

Investimenti e acquisizioni nel segmento

Il successo commerciale ha attirato l’interesse di grandi gruppi e fondi di private equity. Nel 2021, L’Occitane International ha acquisito l’83 % di Sol de Janeiro per 450 milioni di dollari, potenziando la propria presenza nella body care di lusso. Più recentemente, Advent International ha preso il controllo di Salt & Stone, mentre TSG Consumer ha investito in Saltair, due marchi californiani che coniugano profumazioni esclusive e formulazioni ispirate alla skincare. Queste operazioni dimostrano come la categoria, ancora poco articolata rispetto al viso, offra ampi margini di sviluppo grazie a routine più complesse e a una crescente propensione all’acquisto di prodotti premium.

Rituali quotidiani per sostenere il benessere durante la terapia

Parallelamente alle dinamiche di mercato, la pratica quotidiana di autocura si rivela un alleato potente per chi affronta il cancro. Tecniche di automassaggio – a piedi, cuoio capelluto o zona cervicale – stimolano la microcircolazione e riducono le tensioni muscolari accumulate da lunghe ore di degenza o trattamenti. Un massaggio delicato, accompagnato da respirazione lenta, permette di individuare precocemente punti di rigidità, prevenendo fastidi cronici e contribuendo a mantenere un equilibrio psicofisico.

L’uso di cosmesi vegetale aggiunge valore sensoriale a questi rituali. Oli di jojoba spremuti a freddo, burro di karité puro e idrolati di fiori, privi di additivi sintetici, nutrono la pelle rispettandone la barriera naturale. Inoltre, le fragranze botaniche attivano la memoria olfattiva, favorendo un effetto calmante sul sistema nervoso. Integrare questi prodotti in una routine serale – ad esempio una crema idratante seguita da una leggera spruzzata di mist profumato – trasforma il semplice atto di idratazione in un momento di riconnessione con il proprio corpo.