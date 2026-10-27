La tecnica di dermopigmentazione ridona identità e serenità alle pazienti dopo la mastectomia, andando oltre la chirurgia

Il percorso di una donna che ha superato un tumore al seno non termina con la conclusione delle terapie oncologiche. La ricostruzione dell’areola-capezzolo, spesso l’ultimo tassello di un cammino complesso, può trasformare il momento in cui lo specchio ritorna a riflettere una persona riconosciuta e non più solo un corpo segnato dalla malattia.

Dermopigmentazione medica: un passo oltre la chirurgia tradizionale

Secondo il direttore della Chirurgia toracica dell’ospedale Parini di Aosta, Carlo Droz Blanc, la dermopigmentazione non è un semplice “ritocco estetico”. L’intervento crea una ricostruzione tridimensionale dell’areola che offre un risultato visivo armonioso, consentendo alla paziente di vedere un seno che appare naturale e completo. La procedura si realizza mediante pigmenti biocompatibili introdotti con precisione microscopica, garantendo durata e minima invasività rispetto a interventi più complessi.

Le 115 sedute effettuate nel 2025

Nel 2025, la Breast Unit dell’ospedale Parini ha registrato 115 trattamenti di dermopigmentazione grazie alla dotazione fornita dall’associazione Barbara & Co. Quei numeri testimoniano come la tecnica sia già parte integrante del percorso di cura, permettendo di intervenire non solo sull’areola ma anche su sopracciglia e cicatrici, ampliando così il ventaglio di soluzioni estetiche disponibili per le pazienti.

Impatto psicologico della ricostruzione dell’areola

Quando una donna si guarda allo specchio dopo una mastectomia, il riflesso può diventare fonte di ansia. La possibilità di ricostruire l’areola-capezzolo contribuisce a ristabilire la fiducia in sé stessa, migliorando l’autostima e riducendo il senso di perdita legato a quella parte del corpo tradizionalmente associata a femminilità e intimità. Studi psicologici mostrano che la percezione di un aspetto più completo riduce lo stress post-operatorio e facilita il reinserimento nella vita quotidiana.

Collaborazione tra ospedale e associazione: il ruolo di Barbara & Co

L’apporto dell’associazione Barbara & Co, mediante la donazione di un dermopigmentatore di ultima generazione, ha potenziato il servizio offerto dalla Breast Unit. L’intervento non si limita a fornire una tecnologia più avanzata: rafforza il legame tra volontariato e sanità pubblica, rispondendo a bisogni spesso trascurati dal sistema tradizionale. L’esperienza dimostra come la sinergia tra professionisti sanitari, psicologi e soggetti del terzo settore possa creare un modello di assistenza centrato sulla persona nella sua totalità.

La dermopigmentazione medica si configura come un strumento di guarigione integrata. Non elimina le cicatrici né riporta indietro il tempo, ma rappresenta un passaggio fondamentale per permettere alla donna di riconoscersi nuovamente, di riappropriarsi del proprio corpo e di proseguire il cammino di vita con una maggiore serenità.