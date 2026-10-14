Negli ultimi anni, l’attenzione medica si è concentrata su due patologie apparentemente distanti: l’osteoporosi caratterizzata da fragilità scheletrica, e il declino cognitivo sintomo precoce di molte forme di demenza. Una nuova indagine scientifica suggerisce che questi due fenomeni potrebbero condividere un percorso biologico comune.

Analisi dei dati del progetto MESA con intelligenza artificiale

Lo studio ha sfruttato il Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) un ampio cohort di adulti statunitensi osservati per fattori cardiovascolari. Gli investigatori hanno impiegato un algoritmo di machine learning per estrarre la densità minerale delle vertebre toraciche da scansioni TC del torace già eseguite per altre indicazioni, senza necessità di una densitometria dedicata. Questo approccio ha permesso di valutare la qualità ossea in maniera non invasiva e a costi contenuti.

Associazione tra bassa densità ossea e deterioramento cognitivo globale

Su un campione di 715 soggetti, con età media di 69 anni e un lieve predominio maschile, sono state seguite le performance cognitive per circa cinque anni. I risultati hanno evidenziato che ogni diminuzione di 0,1 g/cm³ nella densità vertebrale corrispondeva a un declino aggiuntivo di 0,025 deviazioni standard all’anno nel punteggio cognitivo composito. L’effetto è risultato robusto anche dopo aggiustamenti per età, sesso, attività fisica e condizioni cardiovascolari. Tuttavia, la perdita non era uniforme: non sono emerse correlazioni significative con singole funzioni come velocità di elaborazione o memoria di lavoro.

Alterazioni della sostanza bianca: iperintensità e anisotropia frazionaria

Un sottogruppo di partecipanti ha effettuato risonanze magnetiche per analizzare la sostanza bianca. Questa è costituita da fibre nervose mielinizzate che collegano le diverse regioni cerebrali. Sono state osservate due principali anomalie. Prima, una più rapida comparsa di iperintensità nel corpo calloso, segno di microvascolarità compromessa. Seconda, una riduzione dell’anisotropia frazionaria nella porzione anteriore della capsula interna, zona coinvolta nei circuiti fronto-sottocorticali. Entrambe le modifiche sono state correlate a una minore densità ossea.

Il ruolo amplificato del diabete mellito

Nei soggetti con diabete, la relazione tra densità ossea ridotta e peggioramento della sostanza bianca è risultata ancora più marcata. Questo suggerisce che i meccanismi metabolici e microvascolari tipici del diabete possano potenziare sia la fragilità scheletrica sia l’invecchiamento cerebrale. È importante sottolineare che questi dati provengono da analisi di sottogruppi e richiedono conferma da studi futuri.

Implicazioni per la pratica clinica e prospettive future

Al momento, la densità minerale ossea non può essere utilizzata come test predittivo individuale per la demenza, né il trattamento dell’osteoporosi è stato dimostrato capace di rallentare il deterioramento cognitivo. Tuttavia, i risultati incoraggiano una visione più integrata della salute dell’anziano, in cui parametri scheletrici, vascolari e neurologici vengano valutati congiuntamente. Inoltre, l’uso dell’intelligenza artificiale per ricavare informazioni ossee da TC di routine potrebbe, se validato, arricchire il profilo di rischio complessivo del paziente.