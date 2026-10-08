Farmaci, oftalmologo Rossetti: “Con Ntc sviluppati prodotti italiani di rilievo internazionale”

(Adnkronos) – "La collaborazione tra un'azienda italiana come Ntc e una clinica universitaria di Milano che io dirigo è stata estremamente interessante, sia da un punto di vista clinico, perché abbiamo coinvolto tanti pazienti nello sviluppo di nuove molecole, ma anche da un punto di vista scientifico, perché ha generato delle pubblicazioni scientifiche, uscite su prestigiose riviste internazionali". Lo ha detto Luca Rossetti, direttore Clinica universitaria presso l’ospedale San Paolo di Milano, ieri a Milano alle celebrazioni del decimo anniversario di Ntc (Novelty, Technology, Care), tra i principali player dell'oftalmologia europea e prima azienda italiana a lanciare prodotti oftalmici su scala globale. "Abbiamo avuto l'onore di essere parte di un gruppo in gran parte italiano che, assieme a un'azienda, ha potuto sviluppare dei prodotti italiani che hanno oggi una grossa risonanza a livello internazionale – spiega – Ne è un esempio l’associazione fissa tra un antibiotico e un farmaco antinfiammatorio non steroideo sviluppata, fin dall'inizio, presso il nostro Istituto in collaborazione di Ntc. L’associazione ha generato un prodotto commercializzato in tantissimi Paesi con grandissima soddisfazione di tutti".

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