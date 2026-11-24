Negli Stati Uniti 13 neonati sono nati con il morbillo congenito, trasmesso in gravidanza da madri non vaccinate. Un rapporto basato sui dati dei CDC documenta 112 casi in donne incinte fra il 2025 e il 2026.

Negli Stati Uniti 13 neonati sono venuti al mondo con il morbillo congenito, trasmesso durante la gravidanza da madri non protette contro l’infezione. Il dato emerge da un rapporto di Public Health Alerts, la sezione di NEJM Evidence dedicata alla salute pubblica e realizzata con il Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) dell’Università del Minnesota. L’analisi riguarda casi registrati fra il 2025 e il 2026 e collega il fenomeno al calo delle vaccinazioni nel Paese.

La trasmissione del virus al feto durante la gestazione è una condizione che i medici statunitensi non osservavano da circa 30 anni. Il ritorno arriva in un momento simbolico: il 17 novembre l’Organizzazione panamericana della sanità ha ufficializzato la perdita, per gli Stati Uniti, dello status di Paese che aveva eliminato il morbillo.

112 donne incinte contagiate, quasi tutte senza vaccino

I ricercatori hanno analizzato i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) relativi a 16 giurisdizioni, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 28 settembre 2026. In questo arco di tempo sono stati registrati 112 casi di morbillo in donne in gravidanza.

Il profilo delle pazienti è netto: 108 casi si sono verificati all’interno di focolai di almeno 50 persone, mentre 110 donne non avevano ricevuto nessuna dose del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia oppure avevano uno stato vaccinale sconosciuto.

Le conseguenze per le madri non sono state lievi. Ventisei donne, pari al 23% del totale, hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero e 11 hanno sviluppato una polmonite.

Parti prematuri, terapia intensiva e un caso di meningoencefalite

Ventuno gravidanze si sono concluse entro 14 giorni dalla comparsa dell’eruzione cutanea tipica del morbillo. In 19 casi i bambini sono nati vivi, in uno si è verificato un aborto spontaneo e in un altro il bambino è nato morto.

Fra i nati vivi, 8 erano prematuri e altrettanti sono stati trasferiti in terapia intensiva. Tra i piccoli risultati positivi al virus, 6 hanno manifestato sintomi come febbre, congiuntivite o eruzione cutanea.

Uno di loro ha presentato un quadro compatibile con la meningoencefalite, una condizione grave in cui si infiammano il cervello e le membrane che rivestono cervello e midollo spinale.

Copertura vaccinale sotto la soglia del 95%

Adam Ratner, membro del comitato per le malattie infettive dell’Accademia Americana di Pediatria, ha commentato così la situazione a PBS News:

«Quando il morbillo è sotto controllo, il morbillo congenito non si verifica. E ora stiamo vedendo livelli di morbillo a cui non assistevamo da 30 anni»

Il morbillo, prevenibile con un vaccino somministrato in due dosi, è tornato endemico negli Stati Uniti dopo 26 anni. Il 2026 ha fatto segnare il numero di casi più alto dal 1991: 5.400, con 10 decessi.

Per rendere molto improbabili le epidemie serve che almeno il 95% della popolazione abbia ricevuto il vaccino MMR. In molte comunità però la copertura è scesa sotto questa soglia, anche per effetto di messaggi antiscientifici diffusi a livello istituzionale. Secondo i CDC, fra il 2025 e il 2026 solo il 92,4% dei bambini iscritti alla scuola materna ha completato entrambe le dosi.

Perché le donne in gravidanza sono tra i più esposti

Quando l’immunità di gregge si indebolisce, a pagare il prezzo più alto sono le persone che non possono vaccinarsi: i neonati sotto i 6 mesi, età minima per ricevere il vaccino nelle aree colpite da epidemie (la somministrazione di routine avviene fra i 12 e i 15 mesi), e le donne in gravidanza.

Molte donne in età fertile, in genere, non sono vaccinate: da bambine il vaccino non era offerto di routine e negli ultimi 25 anni il virus non circolava grazie alla protezione collettiva. Il rischio per il feto è concreto: se l’infezione arriva in una fase avanzata della gestazione, si stima che fra il 25% e il 30% dei bambini nati poco dopo il contagio materno possa essere infettato.

Immunoglobuline per madri e neonati esposti

La protezione più efficace resta vaccinarsi prima di cercare una gravidanza e vivere in una comunità con un’alta copertura vaccinale. Per le donne che contraggono il morbillo durante la gestazione, i CDC raccomandano una «profilassi post-esposizione mediante somministrazione di immunoglobuline (anticorpi) per via endovenosa».

L’attenzione non può fermarsi al momento del parto. Le autorità sanitarie statunitensi indicano che «per i neonati esposti al morbillo in utero, si raccomanda la somministrazione di immunoglobuline alla nascita, al fine di ridurre la morbilità associata al morbillo congenito». Il motivo è che l’infezione contratta prima della nascita può provocare serie complicanze neurologiche anche a distanza di diversi anni. Per chi sta programmando una gravidanza, il colloquio preconcezionale con il medico è il momento giusto per verificare il proprio stato vaccinale contro il morbillo.