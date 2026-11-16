Lunedì 16 novembre si terranno a Udine i funerali del giornalista Toni Capuozzo, con diretta televisiva su Rete 4.

Il giornalista friulano Toni Capuozzo è morto all’età di 77 anni, dopo una malattia oncologica che aveva raccontato di affrontare con l’aiuto dei medici. Le sue esequie si svolgeranno lunedì 16 novembre alle 14:30 presso il Duomo di Udine.

La famiglia ha diffuso una nota sulla pagina Facebook del giornalista per comunicare data e luogo della cerimonia, ringraziando quanti hanno espresso affetto e vicinanza. Nei giorni precedenti una folla di amici, parenti e persone comuni aveva già partecipato alla camera ardente, allestita presso la Casa Funeraria Mansutti in via Calvario 101 a Udine.

Orario e diretta televisiva

La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta su Rete 4 a partire dalle 14. Chi non potrà essere presente a Udine potrà seguire così il momento dell’addio.

Una carriera tra guerre e televisione

Originario del Friuli, come altri nomi di primo piano del giornalismo italiano, Capuozzo ha lavorato per quasi quarant’anni come reporter di guerra, collaborando con Reporter, Panorama ed Epoca. Ha raccontato conflitti in Europa e nel mondo, spesso sul campo, tra fango e polvere da sparo.

In seguito è entrato nelle trasmissioni di Giuliano Ferrara, poi è diventato corrispondente del TG4 e vicedirettore del TG5, dove ha condotto il programma di approfondimento Terra! per diversi anni sui canali Mediaset.