Max Parisi, malato di tumore al pancreas al quarto stadio in regressione grazie al daraxonrasib, denuncia prezzi alti e iter lunghi. Chiede ad Aifa e al ministero della Salute di accelerare l'accesso al farmaco.

Max Parisi, paziente con un tumore al pancreas al quarto stadio a cui erano state date poche settimane di vita, chiede alle istituzioni italiane di rendere più rapido l’accesso al daraxonrasib, il farmaco grazie al quale la sua malattia sta regredendo. Secondo Parisi, due ostacoli rischiano di arrivare troppo tardi per i malati: il prezzo iniziale molto elevato e la durata delle procedure di approvazione in Europa e in Italia.

La sua esperienza clinica si è trasformata in una battaglia che riguarda tutti i pazienti nella sua condizione. Il nodo è quello dei tempi, che per una malattia come il tumore al pancreas possono fare la differenza.

Un percorso regolatorio lungo per malati che non hanno tempo

Parisi ha osservato che «l’iter che deve seguire un farmaco per essere approvato in Europa e in Italia è piuttosto lungo». Un aspetto che diventa critico, ha spiegato, «in una condizione in cui noi malati di tumori al pancreas, invece, di tempo non ne abbiamo».

Le procedure servono a garantire sicurezza ed efficacia dei medicinali, e Parisi non ne mette in discussione il senso. Riconosce infatti che per ottenere l’accesso alle cure serve una mobilitazione che, nelle sue parole, «dobbiamo condurre in tanti, anche se purtroppo bisogna seguire anche determinate regole».

Il peso della politica statunitense Most Favored Nation

A complicare il quadro c’è un fattore che va oltre i confini europei. Sulle negoziazioni internazionali incide la scelta dell’amministrazione Trump di introdurre la politica chiamata Most Favored Nation. Il principio, come lo descrive Parisi, prevede che il prezzo di un farmaco negli Stati Uniti debba essere il più basso fra quelli praticati negli altri Paesi del mondo.

Questa regola, unita al costo iniziale del medicinale, rende secondo il paziente particolarmente complicata la fase finale del percorso, quella della definizione del prezzo per il mercato italiano. Le trattative nei singoli Paesi, in altre parole, non si svolgono più in modo isolato.

La trattativa nelle mani di Aifa

Sul fronte italiano la partita è affidata all’Agenzia italiana del farmaco. Parisi ne riconosce la competenza e descrive così lo stato del confronto:

«Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, che è molto brava in queste trattative, ha in mano la situazione e in questo momento sta avendo una serie di interlocuzioni con la casa produttrice della daraxonrasib, ma dovrà arrivare a un punto di compromesso su un prezzo che poi il Servizio Sanitario Nazionale dovrà comunque pagare».

Il punto sottolineato da Parisi è che l’esito del negoziato non resta sulla carta: il prezzo concordato ricadrà sul Servizio Sanitario Nazionale, che dovrà sostenerne il costo.

Prima linea senza chemioterapia, i risultati che alimentano le attese

La richiesta dei pazienti si basa sul carattere innovativo del farmaco e su quanto sta emergendo dalla ricerca. Parisi lo spiega in questi termini:

«Quello che noi malati di tumore chiediamo è che ci sia un occhio di riguardo, perché questo è un farmaco particolarmente innovativo e nelle nuove fasi di sperimentazione si stanno verificando degli effetti che erano inattesi, addirittura con un utilizzo in prima linea (quindi senza alcun tipo di chemioterapia effettuata sui pazienti) sembra dare dei risultati davvero incredibili.»

Il riferimento all’impiego in prima linea è centrale. Si tratta dell’uso del daraxonrasib come primo trattamento, senza che i pazienti siano passati prima dalla chemioterapia: è questo scenario, secondo Parisi, a mostrare gli esiti più sorprendenti nelle sperimentazioni in corso.

L’appello al ministero della Salute per un sostegno economico

Oltre al negoziato condotto da Aifa, Parisi indica un secondo interlocutore istituzionale. «Anche da parte del ministero della Salute ci vorrebbe un intervento, forse in questo caso finanziario, per accelerare un pochino i tempi», ha detto. La richiesta sposta quindi l’attenzione dal tavolo tecnico sul prezzo alla possibilità di un impegno economico diretto dello Stato. I pazienti oncologici seguiranno da vicino entrambi i fronti: l’esito della trattativa con la casa produttrice e un’eventuale risposta del ministero.