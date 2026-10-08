Fiocchi (Sobi Italia), ‘con campagna Rare Means Care riflettori su malattie renali rare’

(Adnkronos) – “Il valore dell'innovazione non risiede soltanto in una nuova scoperta scientifica, ma anche nella nostra capacità di tradurla in un beneficio reale per le persone. Il vero valore si esprime quando l'innovazione può fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Ci auguriamo che, attraverso iniziative come questa, si possano accendere i riflettori su queste patologie: per le persone che vi convivono, infatti, spesso il peso maggiore non è solo quello della malattia in sé, ma soprattutto quello di ciò che rimane invisibile agli occhi degli altri". Lo ha detto Carina Fiocchi, Medical Director Sobi Italia e Grecia, nel corso dell’evento inaugurale, oggi nel cuore di CityLife a Milano, della nuova installazione di Rare Means Care, la campagna di Sobi Italia. Dall’8 all’11 ottobre, l’iniziativa invita i cittadini a fermarsi e "guardare da vicino" le storie di chi convive con la C3G (Glomerulopatia da C3) e la IC-MPGN primaria (glomerulonefrite membranoproliferativa primaria mediata da immunocomplessi), due malattie renali croniche e rare. "L'informazione e la consapevolezza fanno assolutamente la differenza – spiega Fiocchi – quando si parla di queste patologie perché aiutano a ridurre il tempo che i pazienti trascorrono nel loro percorso prima di arrivare a una diagnosi, rendendola così più tempestiva. Rilevare precocemente i segnali della malattia aiuta ad avere una presa in carico più veloce e un accesso alle cure in tempi più ridotti. La sensibilizzazione è una leva fondamentale per migliorare i percorsi di cura del paziente ed è esattamente ciò che stiamo cercando di fare oggi con Rare Means Care". Fiocchi si sofferma poi sull’importanza dell’ascolto dei bisogni insoddisfatti dei pazienti: "Un tassello sicuramente importante è la necessità di un dialogo e di una collaborazione continua con i principali attori coinvolti in queste patologie, al fine di identificare i bisogni insoddisfatti e far sì che la scienza possa generare un valore tangibile e concreto”, conclude.

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