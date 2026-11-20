Università che salgono nei ranking, famiglie disposte a consumare meglio ma frenate dal prezzo e città che restano indietro su auto e rifiuti.

La sostenibilità in Italia emerge da tre rilevazioni recenti che guardano a mondi diversi: gli atenei, le famiglie e le città. Il quadro che ne esce è misto. Alcuni indicatori migliorano, altri restano fermi o peggiorano, e le differenze tra territori e tra categorie di consumatori sono ampie.

Università di Verona in salita nel ranking QS

Nei QS Sustainability Rankings 2027 l’Università di Verona ottiene 67,0 punti e si piazza al 654° posto nel mondo, in risalita rispetto ai 61,9 punti e al 693° posto della precedente edizione. In Italia l’ateneo resta al 28° posto su 58 università, la stessa posizione dell’anno scorso, quando gli atenei italiani in classifica erano 57. La Quacquarelli Symonds valuta il contributo delle istituzioni allo sviluppo sostenibile attraverso tre aree: impatto ambientale e impatto sociale, pesati entrambi al 45%, e governance, al 10%. Le aree comprendono nove prospettive e 52 indicatori, costruiti su dati pubblici, indagini internazionali, statistiche nazionali e banche dati di ricerca.

Il risultato migliore dell’ateneo veronese riguarda la governance, con un punteggio salito a 91,3 da 82,9 e una posizione passata dal 479° al 247° posto. Anche l’impatto sociale cresce, con 75,7 punti contro i 68,8 dell’anno precedente e un salto dal 666° al 579° posto. L’impatto ambientale non cambia posizione rispetto alla scorsa edizione.

Famiglie tra consumo consapevole e prezzo

La terza edizione dell’Osservatorio Conscious Shopping 2026, realizzata da NielsenIQ insieme a T-OOL, spin-off dell’Università di Parma, e diffusa il 17 novembre 2026, descrive una domanda in crescita ma non ancora piena. Sono 8,1 milioni le famiglie (31% del totale, due punti in più rispetto al 2025) che traducono la sensibilità ambientale in acquisti più sostenibili. Altri 8,6 milioni di nuclei giudicano il tema poco rilevante, sia a parole sia nei fatti.

Lo studio individua tre gruppi principali. I «Sempre Verdi» sono il 13%, circa 3,4 milioni di famiglie, e mostrano la massima coerenza tra intenzioni e acquisti. I «Verdi attenti» pesano il 18%, circa 4,7 milioni, con una forte sensibilità ambientale. Il gruppo più numeroso è quello dei «Vorrei ma non posso», il 34%, che dichiara interesse ma fatica a tradurlo in spesa per via di prezzo, disponibilità dei prodotti e scarsa comprensione dei benefici.

Il nodo centrale è la riconoscibilità. Il 73% degli italiani dice di avere difficoltà a individuare i prodotti davvero sostenibili, dodici punti in più rispetto al 2025, mentre l’80% ritiene che la sostenibilità non debba essere un lusso per pochi. Secondo Stefano Cini, direttore commerciale di NielsenIQ, la sfida per industria e distribuzione è costruire proposte che uniscano benefici chiari, qualità e convenienza. Anche Bruno Aceto, CEO di GS1 Italy, sottolinea che informazioni affidabili, trasparenti e verificabili sono la base per orientare le scelte. La Direttiva UE 2024/825 va in questa direzione, perché limita le dichiarazioni generiche come «green» o «ecologico» senza benefici verificabili sull’intero prodotto.

Le abitudini quotidiane sono già diffuse: l’88% usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, il 69% lava a basse temperature e il 61% riutilizza o ripara oggetti. Il 48% dichiara di sentirsi in colpa quando, potendo, non acquista in modo sostenibile, sette punti in più rispetto al 2025. Sul piano del mercato, a settembre 2026 il segmento Good for Me valeva 18,3 miliardi di euro (+1%), Good for Society 16,3 miliardi (+0,2%) e Good for Planet 48,2 miliardi, in calo del 2,9%.

Città: più auto e rifiuti, poche isole pedonali

Il rapporto Ecosistema Urbano 2026, curato da Legambiente con Ambiente Italia, analizza la qualità della vita in 106 capoluoghi italiani. I miglioramenti ci sono, ma sono limitati. Crescono la raccolta differenziata, il trasporto pubblico e l’efficienza delle reti idriche, mentre aumentano il numero di automobili e il consumo di suolo, e l’inquinamento atmosferico cala troppo poco. Molte città rischiano di non rispettare i prossimi limiti fissati dall’Unione europea e dall’Organizzazione mondiale della sanità.

In testa alla graduatoria si collocano Mantova, Trento e Bolzano, mentre Napoli chiude la classifica, preceduta da Reggio Calabria, Palermo, Catania e Caserta. Mantova si distingue per una raccolta differenziata all’83%, per la riduzione delle perdite nella rete idrica e per piste ciclabili, aree pedonali e alberature. Milano e Bari salgono, Genova peggiora e Roma resta tra le ultime.

Sul fronte della mobilità, la media dei capoluoghi arriva a 69,85 automobili ogni 100 abitanti, contro le 68,3 dell’anno precedente. Novantotto città superano quota 60 e 58 raggiungono o oltrepassano quota 70. Solo Imperia, L’Aquila ed Enna rispettano contemporaneamente tutti i valori guida dell’OMS sulla qualità dell’aria. Diminuiscono le isole pedonali, aumentano le zone a traffico limitato e la produzione di rifiuti sale a 586 chilogrammi per abitante, contro i 580 dell’anno precedente. A Palermo la raccolta differenziata si ferma al 24,1%, a Napoli arriva al 47% e a Genova al 52,3%. Le perdite della rete idrica superano il 50% in 17 capoluoghi, mentre solo otto città le contengono entro il 15%.

Le superfici urbanizzate crescono dell’1,5% mentre la popolazione diminuisce dell’1,8%. Legambiente chiede al Governo di aumentare le risorse per le politiche urbane anche dopo la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziare l’attuazione del PNACC, approvare una legge nazionale contro il consumo di suolo e sostenere interventi che valorizzino le soluzioni basate sulla natura. Secondo l’associazione, il problema principale non è la mancanza di buone pratiche, ma la difficoltà di renderle sistematiche, perché oggi molti interventi dipendono da finanziamenti straordinari.