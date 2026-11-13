Scopri se le regole alimentari collegate al gruppo sanguigno hanno basi scientifiche o sono solo un mito.

La cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni propone di scegliere gli alimenti in base al proprio tipo di sangue (A, B, AB o 0). L’idea alla base è che gli antigeni del sistema ABO presenti sui globuli rossi possano influenzare la capacità digestiva, rendendo alcuni cibi più compatibili e altri potenzialmente dannosi. Sebbene il concetto abbia guadagnato una notevole popolarità tra i lettori di libri di benessere, la comunità scientifica non ha ancora riscontrato prove concrete a sostegno di tali affermazioni.

Peter D’Adamo e la nascita della teoria

Il regime è stato introdotto dal medico naturopata statunitense Peter D’Adamo nel 1996 con il volume Eat Right 4 Your Type. D’Adamo ipotizza che i gruppi sanguigni si siano evoluti in periodi storici distinti, reagendo alle variazioni dell’alimentazione umana. Da questa premessa nasce la convinzione che ogni individuo dovrebbe imitare la dieta dei propri antenati per ottimizzare la salute e prevenire le malattie.

Le quattro diete secondo Peter D’Adamo

Il modello suddivide la popolazione in quattro categorie, ciascuna associata a un piano alimentare specifico:

Gruppo 0 – definito “cacciatore”: predilige carni, pesce, uova e verdure a basso contenuto di amido, limitando cereali, legumi e latticini.

– definito “cacciatore”: predilige carni, pesce, uova e verdure a basso contenuto di amido, limitando cereali, legumi e latticini. Gruppo A – “agricoltore”: alimentazione prevalentemente vegetariana con frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi e olio d’oliva, riducendo carne rossa e pollame.

– “agricoltore”: alimentazione prevalentemente vegetariana con frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi e olio d’oliva, riducendo carne rossa e pollame. Gruppo B – “nomade”: dieta più flessibile che include carni (agnello, coniglio), pesce, latticini, cereali, frutta e verdura, con raccomandazioni di evitare pollo, mais, lenticchie, arachidi e sesamo.

– “nomade”: dieta più flessibile che include carni (agnello, coniglio), pesce, latticini, cereali, frutta e verdura, con raccomandazioni di evitare pollo, mais, lenticchie, arachidi e sesamo. Gruppo AB – “enigma”: combinazione di A e B, prevede pesce, latticini, tofu, cereali, frutta e verdura, ma limita carne rossa, insaccati, legumi ad alto contenuto di amido e cibi ricchi di grassi saturi.

Secondo D’Adamo, scegliere il piano corrispondente al proprio gruppo sanguigno migliorerebbe il metabolismo, agevolerebbe la perdita di peso e ridurrebbe il rischio di patologie croniche.

Le lectine e il meccanismo proposto

Il fondamento biologico dietro la teoria è la presunta interazione tra lectine – proteine presenti in molti vegetali e in alcuni prodotti animali – e gli antigeni ABO. D’Adamo sostiene che le lectine possano legarsi agli antigeni, provocando agglutinazione, infiammazione e problemi digestivi. In realtà, sebbene le lectine siano capaci di riconoscere specifici zuccheri, non esistono dati che dimostrino effetti clinici pertinenti al tipo di sangue a seguito del consumo abituale di cibi contenenti lectine.

Le evidenze scientifiche sulla dieta dei gruppi sanguigni

Una revisione sistematica pubblicata nel 2013 sull’American Journal of Clinical Nutrition ha analizzato più di 1.400 studi, identificando un unico lavoro potenzialmente pertinente, ma non focalizzato sui risultati clinici della dieta dei gruppi sanguigni. Gli autori hanno concluso che non vi sono prove che tale regime apporti benefici alla salute. Uno studio del 2014 su PLoS ONE, che ha seguito 1.455 adulti, ha osservato miglioramenti in alcuni parametri metabolici, ma questi erano indipendenti dal gruppo sanguigno, suggerendo che i risultati derivassero da cambiamenti generali nello stile alimentare.

L’assenza di trial clinici randomizzati controllati (RCT) è il principale limite: finora non esistono studi che dimostrino una perdita di peso più rapida, un migliore controllo glicemico, una diminuzione del rischio cardiovascolare o una particolare azione digestiva attribuibile al gruppo sanguigno. Anche il legame tra lectine e antigeni non è stato confermato in sperimentazioni umane.

Perché alcune persone avvertono benefici e quali alternative scegliere

Molti aderenti riferiscono un miglioramento del benessere. Tale percezione può avere radici semplici: i piani di D’Adamo incoraggiano il consumo di cibi freschi, la riduzione di zuccheri aggiunti, di alimenti ultraprocessati e di alcol, creando un profilo alimentare più salutare indipendentemente dal tipo di sangue. Inoltre, l’attenzione consapevole alla dieta porta spesso a una diminuzione spontanea dell’apporto calorico, favorendo la perdita di peso.

Per chi desidera risultati comprovati, le linee guida nutrizionali più solide includono la Dieta Mediterranea, la dieta DASH (per l’ipertensione) e regimi plant-forward ricchi di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e frutta secca. Queste soluzioni sono supportate da numerosi studi randomizzati e sono raccomandate anche dalle principali società italiane di nutrizione, come la Società Italiana di Nutrizione Umana e l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

La dieta dei gruppi sanguigni rimane una proposta priva di evidenze concrete. Adoptare un’alimentazione equilibrata, varia e sostenibile, personalizzata sulla base di fattori clinici reali (età, condizioni di salute, livello di attività e preferenze) rappresenta la strategia più efficace per migliorare la salute a lungo termine.