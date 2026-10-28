Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie”

(Adnkronos) – “Oggi la genetica non può essere una disciplina a parte, come a volte viene vista, ma è perfettamente integrata nei percorsi diagnostici e nelle terapie”. Lo ha detto Paola Grammatico, presidente della Sigu (Società italiana di genetica umana), intervenendo all’evento ‘L’età non è una diagnosi. Medicina personalizzata, tra test genetici e appropriatezza prescrittiva: il caso dell’amiloidosi cardiaca’, svoltosi a Roma, a Palazzo Baldassini, in occasione della presentazione del Position Paper elaborato dal gruppo di lavoro multidisciplinare promosso da Omar– Osservatorio malattie rare.

“Ci sono test genetici che ci danno indicazioni su quale può essere il farmaco più utile a un paziente o quale non deve prendere per il rischio di eventi avversi” ha spiegato Grammatico, sottolineando che la genetica contribuisce anche alla presa in carico della famiglia. “Per noi oggi essere in collaborazione con altre discipline, ma anche con altre società scientifiche, è fondamentale se vogliamo fare percorsi che garantiscano ai pazienti la qualità migliore delle cure, della presa in carico, ma anche un’equità di accesso”, ha aggiunto.

La presidente Sigu, società che conta circa 1.700 genetisti italiani iscritti, ha indicato tra le priorità la collaborazione tra discipline e società scientifiche, insieme alle associazioni dei pazienti. “Il nostro impegno è soprattutto questo: collaborare con altre discipline, metterci al tavolo con altre società scientifiche, con le associazioni dei pazienti e far sì che si diventi sempre di più l’interlocutore privilegiato per la genetica delle figure istituzionali”, ha concluso.

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