Il colesterolo alto non avverte, ma la dieta Portfolio può abbassarlo senza farmaci.

Il colesterolo è una molecola indispensabile per la sintesi di ormoni, vitamina D e delle membrane cellulari. Tuttavia, quando il valore di colesterolo LDL supera costantemente le soglie consigliate, la sostanza passa da elemento vitale a fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

Il pericolo si sviluppa in modo silenzioso: per anni l’ipercolesterolemia può non dare alcun sintomo, rendendo fondamentali i controlli di routine. Solo quando le placche arteriose si sono già formate o quando compaiono complicanze, il problema diventa evidente.

Quando è il momento di controllare il colesterolo

Alcuni elementi aumentano la probabilità di avere valori elevati. La familiarità per infarto, ictus o colesterolo alto è il primo avvertimento; la predisposizione genetica può infatti determinare forme ereditarie di ipercolesterolemia. Altri fattori di rischio includono sovrappeso con accumulo di grasso addominale, pressione arteriosa alta, diabete e, nelle donne, la menopausa, periodo in cui il LDL tende a salire. Uno stile di vita sedentario, una dieta ricca di grassi animali, il fumo e il consumo eccessivo di alcol completano il quadro. In rari casi, valori molto elevati possono manifestarsi con xantomi, ovvero depositi gialli di grasso su tendini o palpebre.

Segnali di allarme familiari e clinici

Se in famiglia sono presenti casi di infarto precoce o ictus, è consigliabile effettuare un esame del sangue già a partire dai 20-30 anni. Anche la comparsa di ipertensione o diabete richiede una valutazione del profilo lipidico. In presenza di sintomi meno specifici, come affaticamento persistente o dolore toracico durante lo sforzo, il medico può richiedere il profilo lipidico completo per identificare eventuali anomalie.

Effetti del colesterolo sulle arterie e la formazione di placche

Un eccesso di colesterolo LDL favorisce l’accumulo di grassi nella parete delle arterie, dando origine a quelle che vengono chiamate placche aterosclerotiche. Queste strutture riducono il lume vascolare, ostacolando il flusso sanguigno, indeboliscono la parete arteriosa e, se si rompono, scatenano la formazione di coaguli che possono provocare infarto miocardico o ictus. La progressione è lenta, ma cumulativa: ogni anno di valori elevati aumenta in modo misurabile il rischio cardiovascolare.

La dieta Portfolio: principi e alimenti chiave

Ideata in ambito universitario, la dieta Portfolio combina cinque gruppi di alimenti vegetali studiati per agire sinergicamente sul metabolismo del colesterolo. Il primo gruppo comprende frutta a guscio e semi oleosi (noci, mandorle, semi di lino e chia), ricchi di grassi mono- e polinsaturi e di fibre solubili. Il secondo gruppo è costituito da proteine vegetali, in particolare legumi e derivati della soia, che sostituiscono le proteine animali spesso associate a grassi saturi.

Fibre solubili, steroli vegetali e grassi insaturi

Fibre solubili presenti in avena, orzo, legumi, mele e pere formano un gel intestinale che intrappola parte del colesterolo e dei sali biliari, facilitandone l’eliminazione tramite le feci. Steroli e stanoli vegetali, presenti in alcuni yogurt, margarine o integratori, bloccano l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale. Infine, l’olio extravergine di oliva e altri oli ricchi di acidi mono-insaturi migliorano il profilo lipidico se usati al posto dei grassi animali.

Accanto a questi gruppi, la dieta raccomanda cereali integrali, verdure di tutti i colori e frutta fresca, limitando al contempo carni rosse, salumi, fritti, dolci industriali e bevande zuccherate. Un esempio di giornata tipica prevede avena con semi di chia a colazione, insalata di farro con ceci a pranzo, tofu o legumi stufati con riso integrale a cena, e spuntini a base di yogurt naturale con noci o frutta fresca.

Studi clinici hanno dimostrato che, in soggetti con ipercolesterolemia lieve-moderata, la dieta Portfolio può ridurre il LDL di una entità comparabile a quella ottenuta con statine a basso dosaggio, soprattutto se accompagnata a esercizio fisico regolare e al mantenimento del peso ideale. Tuttavia, la risposta varia: in presenza di forme genetiche particolarmente aggressive o di valori estremamente elevati, la sola dieta non è sufficiente e occorre integrare con terapia farmacologica sotto controllo medico.

Gestire il colesterolo non significa soltanto puntare a un numero “normale” negli esami, ma trasformare le abitudini alimentari in una strategia globale di prevenzione. La dieta Portfolio fornisce una road map chiara: più fibre, più steroli vegetali, più grassi buoni e meno grassi saturi e alimenti ultra-processati. Affiancare questo approccio a attività fisica regolare, cessazione del fumo e controllo del peso rappresenta la via più efficace per ridurre il rischio cardiovascolare a lungo termine.