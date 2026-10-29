Hpv, Bevilacqua (autore fumetti): “Il linguaggio dei comics è universale”

(Adnkronos) – “Il fumetto è un linguaggio universale ed è un linguaggio che io personalmente utilizzo per raccontare anche dei temi molto complessi”. Giacomo Keison Bevilacqua, autore di fumetti, spiega così la scelta di utilizzare i comics per affrontare il tema del Papillomavirus umano (Hpv) nell’opera ‘Il Quinto’, realizzata in collaborazione tra Msd e Lucca Comics & Games. Bevilacqua ha aderito al progetto con convinzione, sottolineando anche la propria “attenzione personale alla prevenzione e alla vaccinazione”. Il fumetto, osserva, “conserva una forte capacità di coinvolgere i giovani e oggi raggiunge un pubblico sempre più ampio, ben oltre la tradizionale fascia dei lettori più piccoli. Una caratteristica che lo rende adatto anche alla divulgazione di temi complessi e alla promozione di una maggiore consapevolezza sui rischi dell’Hpv e sull’importanza della prevenzione”.

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