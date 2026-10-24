Il weekend del 24‑25 ottobre a Roma si trasforma in una vera pista da ostacoli: scopri le strade chiuse, i percorsi sportivi e le linee di trasporto modificate.

Il 24 e il 25 ottobre la capitale italiana diventa teatro di una serie di manifestazioni, gare sportive e la partita di Serie A tra Lazio e Parma. Per garantire la sicurezza, il Comune ha schierato circa 1.500 agenti e ha predisposto piani di viabilità complessi. Chiunque intenda spostarsi in zona dovrà tenere conto di chiusure temporanee, deviazioni di autobus e tram e di zone a traffico limitato.

Cortei e processioni: orari, percorsi e impatto sulla circolazione

La mattina di sabato 24 ottobre parte un corteo giovanile organizzato dalla Gioventù Nazionale: circa 700 manifestanti partono da Piazza della Libertà, attraversano Via Cola di Rienzo e concludono l’itinerario in Piazza Risorgimento verso le 13:30. Durante queste ore le strade interessate saranno chiuse al traffico e le linee 23, 30, 49, 70, 81, 87, 280, 492, 913 e 990 subiranno deviazioni.

Nel pomeriggio, alle 15:00, l’associazione Asse Antimperialista organizza il corteo più numeroso del weekend, con una partecipazione prevista di circa 10.000 persone. Il percorso parte da Piazza della Repubblica, attraversa Via dei Fori Imperiali, Viale Einaudi, Via Giovanni Amendola, Via Cavour e Largo Corrado Ricci, per poi terminare in zona Esquilino. La chiusura al traffico si estende fino alle 19:00 e interessa numerose linee di trasporto pubblico, tra cui 514 Tram, 16, 38, 40, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 492, 590, 649, 714, 910 e la navetta Linea Cinema.

Domenica pomeriggio è prevista una nuova manifestazione da Piazza Ugo La Malfa (Circo Massimo) a Piazza Ostiense, con un ulteriore flusso di 10.000 partecipanti che percorreranno Via del Circo Massimo, Viale Aventino, Piazza Albania e Viale della Piramide Cestia. Anche in questa occasione saranno attive restrizioni per i mezzi di trasporto tra le 15:00 e le 17:30.

Eventi sportivi e manifestazioni di solidarietà

L’alba di domenica 25 ottobre vede partire una gara podistica non competitiva che collega Via Filippo Tajani a Via Nicola Pellati, passando per Via Anselmo Ciappi, Via Amilcre Cucchini, Via Giuseppe Belluzzo e Via Ettore Paladini. L’evento implica la chiusura di queste vie al traffico dalle 09:00 alle 13:00.

Contemporaneamente, si svolge la dodicesima edizione di “Pedala per un sorriso”, una manifestazione ciclistica di solidarietà che prevede due percorsi: uno di 5 km nel centro storico e uno di 28 km che coinvolge Ostiense, Garbatella, San Paolo e l’EUR. Il tratto di Via Antonina e il viale delle Terme di Caracalla saranno chiusi al traffico a partire dalle 09:00.

La serata di sabato è animata dall’Ostia Night Run, corsa notturna con partenza e arrivo in Piazza dei Ravennati, lungo il lungomare Paolo Toscanelli, Duca degli Abruzzi e il Porto Turistico di Ostia. Le linee di autobus 05 e 05P subiscono modifiche temporanee per garantire la sicurezza dei corridori.

Il gran finale sportivo è la partita di Serie A tra Lazio e Parma, in programma alle 20:45 all’Olimpico. L’evento sportivo attirerà ulteriori spostamenti, ma la viabilità dell’area del Foro Italico rimarrà gestita secondo il consueto piano di viabilità, con accesso facilitato tramite linee di trasporto pubblico.

Modifiche alla viabilità e potenziamento del trasporto pubblico

Oltre ai blocchi legati ai cortei, la città attiva diverse misure di traffico: la zona a traffico limitato (ZTL) su Appia Antica sarà operativa dalle 07:00 alle 19:00 di sabato e domenica, con tre varchi elettronici in vigore per controllare gli accessi. Parallelamente, i lavori di manutenzione straordinaria al sottopasso Euclide continueranno tra le 22:00 di sabato e le 06:00 di domenica, comportando la chiusura totale della carreggiata.

In occasione della commemorazione dei defunti, le linee di autobus dedicate ai cimiteri (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C13, C19, 036L, 042) saranno rafforzate fino al 2 novembre, con l’attivazione aggiuntiva della linea C3L tra Piazza Mancini e il Cimitero Flaminio.

Per la Festa del Cinema, è operativa la “Linea Cinema”, un servizio gratuito che collega il centro città con l’Auditorium, il Parco della Musica, la Casa del Cinema, Termini, Piazza della Repubblica e Via Veneto. Le corse saranno garantite dalle 08:00 di Termini alle 23:40 e dall’Auditorium fino alle 00:10.

Infine, l’area del Gazometro/Ostiense ospita la Maker Faire fino al 25 ottobre. Per gestire l’afflusso dei visitatori, sono state predisposte aree di sosta per pullman in Via del Commercio, Lungotevere San Paolo e Lungotevere Dante, e il tratto di Via del Commercio compreso tra i civici 36/A e 32 è stato reso a senso unico con obbligo di svolta a sinistra.