Morbillo, neonato muore in Wisconsin: non accadeva dal 1990

(Adnkronos) – Un neonato è morto per l’epidemia di morbillo in corso nel Wisconsin sud-occidentale. Si tratta del primo caso di morte di questo tipo registrato in Wisconsin dal 1990. Lo rende noto il Wisconsin Department of Health Services (Dhs). Al 3 novembre, il Dhs ha registrato 431 casi di morbillo in 13 contee nel corso del 2026. “Si tratta del numero più elevato di casi riscontrato nello Stato negli ultimi 35 anni – sottolinea il dipartimento in una nota – Tra questi, nove persone hanno richiesto il ricovero ospedaliero a causa della gravità dei sintomi. Il numero dei casi segnalati potrebbe non riflettere l’effettiva portata della diffusione del morbillo: non tutti coloro che contraggono la malattia si rivolgono a un medico o si sottopongono a un test, il che significa che alcuni casi potrebbero non essere stati rilevati”.

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