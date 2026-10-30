Il governo ha introdotto un vero e proprio salvadanaio per i neonati, con un contributo annuale di 100 euro fino a 18 anni, gestito da INPS e Cassa Depositi.

Con l’approvazione della legge di bilancio prevista per il 2027, il governo ha inserito un fondo previdenziale destinato a tutti i bambini nati in Italia. L’iniziativa, promossa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e sostenuta dalla premier Giorgia Meloni, prevede un versamento di 100 euro all’anno per ogni nuovo nato, a partire dal primo giorno di vita e fino al compimento del diciottesimo anno.

Lo scopo dichiarato è duplice: da un lato fornire un sostegno concreto alle famiglie in un contesto di calo demografico, dall’altro introdurre una cultura della previdenza anticipata, facendo sì che la costruzione della pensione inizi non più al primo impiego, ma già alla nascita. Secondo le stime del Ministero dell’Economia, la misura richiederà un investimento iniziale di circa 355 milioni di euro l’anno per la prima coorte di neonati.

Funzionamento del libretto previdenziale per i neonati

Ogni bambino vedrà aperta una posizione individuale presso l’INPS, descritta come un salvadanaio pubblico. Lo Stato effettuerà il primo versamento di 100 euro nella posizione di “benvenuto”, lasciando libero spazio a eventuali ulteriori aggiunte da parte dei genitori o dei parenti. L’importo è non tassabile, non pignorabile e rimane bloccato fino al 18° compleanno, salvo casi di emergenza straordinaria autorizzata da un giudice tutelare.

Gestione e investimento da parte di INPS e Cassa Depositi e Prestiti

L’INPS si occuperà della raccolta dei versamenti e della tenuta dei libretti, mentre la gestione finanziaria sarà affidata alla Cassa Depositi e Prestiti. Quest’ultima applicherà criteri di prudenza per investire i fondi, con l’obiettivo di far crescere il capitale accumulato nel tempo. Il modello prevede anche la possibilità per i familiari di effettuare versamenti volontari, i quali verranno anch’essi investiti secondo le stesse regole prudenti.

Impatti sul futuro delle famiglie e collegamenti con le altre misure di sostegno

Al compimento dei diciotto anni, il giovane potrà richiedere il riscatto dell’intero ammontare. Le risorse potranno essere destinate al pagamento di spese scolastiche o universitarie, all’avvio di un’attività imprenditoriale o al rafforzamento di una previdenza complementare. In caso di trasferimento verso una forma pensionistica integrativa, l’INPS fornirà la certificazione dei versamenti effettuati, facilitando l’adesione al nuovo strumento.

Versamenti volontari e deduzioni fiscali

Chi decide di integrare il libretto potrà beneficiare di deduzioni fiscali: fino a 2 000 euro annui per ciascun soggetto che effettua il versamento e un tetto complessivo di 5 000 euro per beneficiario. Queste agevolazioni rendono più appetibile l’intervento volontario, incoraggiando le famiglie a costruire un capitale ancora più consistente per il futuro dei propri figli.

Il nuovo fondo per i nuovi nati si inserisce in un pacchetto più ampio di misure a sostegno della genitorialità, che comprende l’estensione del bonus mamme, l’ampliamento del congedo parentale retribuito e l’introduzione di voucher per servizi di baby-sitting destinati ai lavoratori autonomi. L’insieme di queste iniziative rappresenta una risposta strutturale alle esigenze demografiche e lavorative del Paese, ponendo le basi per una generazione più sicura dal punto di vista finanziario.