Piccoli trucchi quotidiani possono trasformare il cambio d’orario in un sonno tranquillo per i bambini.

La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 gli orologi torneranno indietro di un’ora, segnando il passaggio dall’ora legale a quella solare. Per gli adulti il fenomeno è quasi insignificante, ma per i bambini può tradursi in risvegli prima dell’alba, sonno interrotto e un po’ più di irritabilità.

Le famiglie di Casale Monferrato, del Monferrato e non solo, si troveranno a dover gestire asilo nido, scuola dell’infanzia e le prime ore di lezione con bambini che, a causa del ritardo di un’ora dell’orologio da parete, si alzeranno quando fuori è ancora buio. Comprendere le ragioni di questi cambiamenti e adottare qualche semplice strategia può fare la differenza.

Perché il cambio d’orario influenza il sonno dei più piccoli

Il corpo umano segue un ritmo circadiano di circa 24 ore, sincronizzato principalmente dalla luce solare. Nei bambini, soprattutto in età prescolare, questo orologio interno è ancora in fase di consolidamento, perciò risponde meno rapidamente alle modifiche esterne.

L’orologio biologico vs quello da parete

Immaginiamo un bambino abituato a svegliarsi alle 7:00. Quando le lancette retrocedono di un’ora, il suo organismo continua a segnalare la sonnolenza alle 7:00 del nuovo orario, che corrisponde alle 6:00 del tempo solare. Lo stesso meccanismo può far sentire la stanchezza serale un’ora prima. L’effetto è temporaneo, ma nei primi giorni può tradursi in risvegli anticipati, difficoltà ad addormentarsi e una lieve irritabilità.

Strategie graduali per sincronizzare i ritmi

Il modo più efficace per ridurre lo shock è spostare tutti gli orari chiave di 10-15 minuti al giorno, iniziando tre o quattro giorni prima del cambiamento. Questo approccio aiuta il sistema interno a “seguire” il nuovo orologio senza forzature.

Modifica di pasti, nanna e risveglio

Se il bambino cena abitualmente alle 20:30, si può anticipare la cena a 20:15, poi a 20:00, e così via. Analogamente, la routine della buonanotte può essere spostata di qualche minuto: un capitolo più breve, una ninna nanna più veloce o semplicemente un momento di coccole più prolungato. L’obiettivo è che, quando scatta l’ora solare, il nuovo orario corrisponda già a quello che il bambino ha imparato ad associare al sonno.

È fondamentale non forzare il piccolo a rimanere sveglio se appare stanco; al contrario, se si addormenta troppo presto è possibile ritardare leggermente la routine serale, mantenendo però una certa costanza.

Rituali serali: il valore della ninna nanna e di altre attività calmanti

Le tradizionali ninne nanne sono più di una semplice melodia: rappresentano un segnale ripetuto che il cervello interpreta come “è ora di dormire”. La costanza di un gesto familiare – una voce bassa, la lettura di una fiaba, un abbraccio – crea una associazione emotiva positiva con il momento del riposo.

Non tutti i bambini amano le canzoni; alcuni preferiscono una storia, altri il silenzio. L’importante è mantenere la routine serale regolare, evitando variazioni brusche nei minuti precedenti la nanna.

Luce, schermi e attività diurne

Durante il giorno, l’esposizione alla luce naturale è il principale cronometro dell’orologio interno. Una passeggiata al parco o un po’ di gioco all’aperto favoriscono la regolazione dei ritmi. Alla sera, è consigliabile abbassare gradualmente l’illuminazione e limitare gli schermi – televisione, tablet, smartphone e videogiochi – almeno un’ora prima di coricarsi. Attività tranquille come il disegno, la lettura o una chiacchierata sulle avventure della giornata sono molto più favorevoli.

Il primo giorno di scuola: gestire la stanchezza

Lunedì 26 ottobre, le scuole riapriranno e la sveglia tornerà a suonare. Alcuni alunni arriveranno più stanchi del solito, altri si sveglieranno troppo presto. È consigliabile non pretendere un adattamento immediato: mantenere orari di colazione, di preparazione e di partenza il più vicino possibile alla consuetudine riduce lo stress.

Se le difficoltà di sonno persistono per più di una settimana o se il bambino mostra segni di ansia o irritabilità marcata, è opportuno rivolgersi al pediatra per escludere eventuali disturbi del sonno.

Il ritorno all’ora solare non è una maledizione per i più piccoli, ma richiede un po’ di pazienza e una serie di piccoli aggiustamenti quotidiani. Con la giusta gradualità, routine rassicuranti e attenzione alla luce, il cambiamento diventerà un semplice accorgimento stagionale, senza compromettere il riposo dei bambini.