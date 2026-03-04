Obesità infantile in Italia: numeri, abitudini e differenze territoriali

Obesità e sovrappeso: un problema che parte da bambini

Le rilevazioni sulla salute in Italia fotografano una realtà che non convince: sovrappeso e obesità riguardano una fetta consistente della popolazione e il fenomeno comincia già in età scolare. L’indagine Okkio alla Salute 2026, ripresa dall’ISSalute, mette in luce abitudini alimentari, livelli di movimento e il modo in cui le famiglie percepiscono il peso dei figli — tutti elementi che si intrecciano nel determinare il rischio di eccesso ponderale.

Quanto pesano i numeri tra i più piccoli

Tra gli 8-9enni quasi uno su cinque è in sovrappeso e circa il 10% è in condizioni di obesità. Una quota più piccola, il 2,6%, presenta obesità grave, una situazione che espone a rischi maggiori già in giovane età. Sono cifre che parlano chiaro: non si tratta solo di estetica ma di salute a lungo termine.

Cosa fanno i bambini nella quotidianità

Le abitudini quotidiane contano — e non sempre in positivo. Quasi due bambini su cinque saltano o fanno una colazione inadeguata; oltre la metà consumano merende abbondanti a metà mattina; uno su quattro beve ogni giorno bibite zuccherate. Frutta e verdura non sono all’ordine del giorno per molti: per una percentuale rilevante la frequenza è inferiore a una volta al giorno e il 37% mangia legumi raramente. Più della metà dichiara di mangiare snack dolci più di tre giorni a settimana. È facile intuire come questi comportamenti aumentino il rischio di accumulo di peso.

Muoversi di più e stare meno davanti agli schermi

Il movimento è un’altra débâcle. Un bambino su cinque non pratica attività fisica regolare; oltre il 70% non va a scuola a piedi o in bici, perdendo occasioni semplici di mobilità quotidiana. Quasi la metà trascorre più di due ore al giorno davanti a schermi — televisione, tablet, smartphone — un’abitudine che favorisce la sedentarietà e spesso si accompagna a scelte alimentari sbilanciate.

Perché tutto questo conta

La combinazione di pasti poco equilibrati, alti consumi di alimenti calorici e scarso movimento è la miscela che porta all’aumento di peso in età evolutiva. Intervenire sulla routine quotidiana — a casa e a scuola — può ridurre il rischio e migliorare il benessere generale dei bambini.

Disuguaglianze che pesano doppiamente

Il problema non è distribuito a caso: l’obesità infantile è più presente nelle famiglie con minori risorse economiche e nelle regioni del Mezzogiorno. Fattori come l’accesso limitato a cibo sano, la carenza di spazi per muoversi e la mancanza di tempo o risorse educative rendono più difficile adottare scelte salutari. Queste condizioni strutturali amplificano il rischio e riducono le opportunità di cambiare rotta.

Quando i genitori non vedono il problema

Un elemento sorprendente è la percezione dei genitori: il 45% dei bambini classificati come sovrappeso o obesi è visto dalle madri come sotto o normopeso. Questa sottovalutazione ritarda spesso l’intervento e rende meno probabile l’adozione di comportamenti salutari stabili. Sensibilizzare e informare le famiglie diventa quindi fondamentale.

Cosa si può fare subito

Scuole e genitori hanno un ruolo pratico: programmi di educazione alimentare, rinnovamento dell’offerta nelle mense, attività fisica quotidiana e riduzione del tempo davanti agli schermi sono misure concrete e attuabili. Serve però anche intervenire dove le risorse scarseggiano, con politiche che rendano più facile scegliere cibi sani e spazi dove muoversi.

Il quadro negli adulti e il senso più ampio

Non è solo questione di bambini. Secondo il sistema PASSI, circa il 40% degli adulti italiani è in sovrappeso e uno su dieci è obeso. Le implicazioni sanitarie e sociali sono evidenti: serve una strategia a più livelli che coinvolga famiglie, scuole, comunità e istituzioni.

Un invito all’azione

In vista della Giornata mondiale contro l’obesità, il messaggio delle autorità sanitarie resta chiaro: puntare sulle aree più vulnerabili, mantenere il monitoraggio e valutare costantemente le politiche messe in campo. Cambiare piccole abitudini quotidiane — una colazione più nutritiva, meno bibite zuccherate, più passeggiate o spostamenti attivi — può fare la differenza, soprattutto se adottato da tutta la comunità che circonda bambini e adolescenti.