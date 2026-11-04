Passeggiata a Torino: movimento, neurologia e esperti di psicologia

Una passeggiata a Torino si trasforma in aula all’aperto per scoprire i benefici del movimento e conoscere gli esperti che stanno ridefinendo la psicologia.

Il prossimo sabato 7 novembre il Parco della Colletta di Torino ospiterà un’iniziativa insolitamente ricca di contenuti: “Camminare insieme”. Organizzata da Psicologia Condivisa APS, la camminata non è soltanto una semplice escursione, ma un vero e proprio momento di informazione e sensibilizzazione su temi legati al benessere psicofisico.

Il progetto vuole dimostrare che prendersi cura di sé può avvenire anche all’aria aperta, facendo emergere il legame stretto tra movimento fisico, prevenzione neurologica e salut mentale. L’evento è gratuito, riservato ai soci maggiorenni dell’associazione, ma è aperto a tutti coloro che si iscrivono entro la scadenza indicata.

L’evento “Camminare insieme” e i suoi protagonisti

Il percorso sarà guidato da Enrica Carena, vicepresidente e istruttrice dell’associazione, affiancata dalla Dott.ssa Nicoletta Rebaudengo, specialista in Neurologia e Neurofisiopatologia. Durante la camminata, la dottoressa Rebaudengo proporrà un approfondimento sul rapporto tra attività fisica e prevenzione delle patologie neurologiche, rispondendo alle domande dei partecipanti in un contesto informale.

Il ruolo della guida

Grazie all’esperienza di Carena e alla competenza clinica di Rebaudengo, i partecipanti potranno sperimentare una fusione tra apprendimento teorico e pratica del movimento. Questo approccio vuole dimostrare che la conoscenza non è più confinata a quattro mura, ma può essere trasmessa durante una camminata nella natura, favorendo al contempo lo scambio sociale.

I sette professionisti che stanno plasmando la psicologia nel 2027

Nel panorama italiano della salute mentale, sette figure emergono per il loro approccio innovativo. La Dott.ssa Anna Rossi combina terapia cognitivo-comportamentale e mindfulness per gestire ansia e stress. Il Dott. Marco Bianchi, esperto in psicologia infantile, utilizza giochi terapeutici per coinvolgere i più piccoli.

La Dott.ssa Claudia Verdi si dedica alla terapia di coppia, aiutando le relazioni a riconnettersi emotivamente. Il Dott. Giovanni Neri, neuroscienziato, integra le più recenti scoperte biologiche nella pratica clinica. Altri professionisti includono specialisti in psicologia clinica, counseling e interventi basati su tecnologie digitali, tutti impegnati a rendere più accessibile e personalizzata la psicoterapia.

Benessere giovanile: oltre la sola psicologia

Il Rapporto Istat sul Benessere Equo e Sostenibile (2026) evidenzia una contraddizione: i giovani tra 14 e 19 anni dichiarano alta soddisfazione di vita, però l’indice di salute mentale peggiora rispetto al 2016. Questo dimostra che la soddisfazione soggettiva non elimina conflitti interiori né le difficoltà strutturali.

La psicologia può sicuramente supportare la sofferenza psicologica, ma non può sostituire le politiche che garantiscono lavoro, servizi e opportunità. È fondamentale che famiglie, scuole e società incoraggino il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani, evitando di trasformare problemi collettivi in fragilità individuali. Solo così la salute mentale potrà diventare davvero un diritto condiviso.