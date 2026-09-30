In ottobre si concentra l’attenzione sul benessere psicologico con due grandi appuntamenti: a Milano la Settimana della Psicologia 2026 organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, e in Romagna la Settimana della Salute Mentale promossa dall’AUSL della Romagna. Entrambi i programmi prevedono conferenze, mostre, laboratori e interventi pubblici gratuiti, destinati sia a professionisti del settore sia a tutti i cittadini interessati a comprendere i nuovi scenari della salute mentale.

Casa della Psicologia di Milano: programmazione dal 5 al 10 ottobre 2026

Dal lunedì 5 al sabato 10 ottobre la Casa della Psicologia, situata in Piazza Castello, ospita ogni giorno attività dalle 10:00 alle 18:00. Il tema centrale di quest’anno è l’influenza delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale sulla salute mentale. L’obiettivo è far emergere sia le opportunità che i rischi legati all’uso di strumenti digitali, promuovendo un approccio etico e centrato sulla persona. La programmazione prevede presentazioni scientifiche, laboratori interattivi e momenti di dialogo aperto con il pubblico.

Nuova identità visiva dell’Ordine e mostra storica

Durante i giorni di apertura, l’Ordine svelerà la propria nuova identità visiva frutto delle Linee Programmatiche 2025-2029, pensata per rafforzare il senso di appartenenza dei 27.000 iscritti lombardi. Parallelamente, una esposizione ricostruisce la storia della psicologia in Lombardia, collegando le radici della disciplina alle sfide contemporanee poste dalle tecnologie emergenti.

Conferenza “Intelligenza artificiale e Psicologia” e altri appuntamenti

Il sabato 10 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, la sede si collega in streaming con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi a Roma per un dibattito su intelligenza artificiale, etica e deontologia. Relatori nazionali ed esperti locali discuteranno le trasformazioni della pratica psicologica, dalla telepsicologia ai chatbot terapeutici. La giornata è preceduta da un incontro di martedì 6 ottobre intitolato “Cosa voglio fare da grande: itinerari possibili nella formazione e nell’integrazione lavorativa di persone con autismo”, dove si presenterà il caso PizzAut e le migliori pratiche di inclusione.

Il tram della salute mentale – 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre, alle 10:45, l’Ordine partecipa al TRAM della salute mentale organizzato da Milano4Mental Health. Il percorso, lungo circa due ore, attraversa la città trasportando pazienti, familiari, operatori e volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i passanti sullo stigma legato alla salute mentale. L’iniziativa culmina con momenti di confronto nelle fermate previste, dove sono distribuiti materiali informativi e consigli pratici per promuovere il benessere psicologico.

Settimana della Salute Mentale in Romagna: agenda 3-15 ottobre

Parallelamente, la Romagna avvia dal sabato 3 ottobre una serie di più di quindici eventi, sponsorizzati dall’AUSL della Romagna e da numerosi enti locali, associazioni e realtà sportive. Il calendario copre le città di Cesena, Longiano, Sarsina, Sogliano al Rubicone e altre località, proponendo attività volte a prevenire dipendenze, a promuovere stili di vita sani e a favorire l’inclusione attraverso arte e sport.

3 ottobre – “Parlami d’azzardo” e cineforum “Tra(u)me della cura”

Il primo appuntamento si svolge nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, dove l’incontro “Parlami d’azzardo” raccoglie testimonianze di giocatori, familiari ed esperti, illustrando le dinamiche della dipendenza dal gioco. Nel pomeriggio, nella Sala San Girolamo di Longiano, è previsto il cineforum “Tra(u)me della cura”, con la proiezione del film *Dogman* di Luc Besson, moderata dalla giornalista Elide Giordani e seguita da un dibattito con le dottoresse Francesca Amendola e Mariella Allegretti.

6 ottobre – “Ogni pensiero vola” e “Spazio Benessere”

Il martedì 6 ottobre la programmazione si intensifica. Al Cinema Eliseo, dalle 8:30 alle 13:00, il documentario *Ogni pensiero vola* di Alice Ambrogi viene proiettato per poi aprirsi a un tavolo rotondo con le esperte Annalisa Vigherani, Lidia Agostini e Marusca Stella, rivolto alle scuole superiori. Contemporaneamente, la Sala Volontà Romagna accoglie “Spazio Benessere”, un workshop che illustra a pazienti, caregiver e operatori i benefici di uno stile di vita sano per la salute mentale.

Altri appuntamenti: mostre, laboratori e teatro

Nel corso della settimana si susseguono iniziative culturali: il 5 ottobre la Liuteria Diego Suzzi ospita la mostra collettiva “Risonanze”, realizzata dai pazienti del Centro Diurno; l’8 ottobre, alla Biblioteca Malatestiana, gli studenti dialogano con l’autore Brian Freschi sul graphic novel “Il mare verticale”. Il 9 ottobre gli adolescenti del Centro Diurno La Meridiana presentano l’installazione immersiva “Attraverso le emozioni”. La chiusura avviene il 15 ottobre al Teatro Victor di Cesena con lo spettacolo “Domani resto a casa – Tre storie sull’ansia scolastica”, seguito da un dibattito con psicologi e educatori.