Il burnout non è solo stanchezza: ecco come individuarlo e contrastarlo sul posto di lavoro.

Il lavoro occupa buona parte della nostra quotidianità, fornendo non solo un reddito, ma anche un senso di appartenenza e di realizzazione personale. Tuttavia, quando le richieste professionali superano le risorse individuali, l’ambiente lavorativo può trasformarsi in una fonte costante di pressione psicologica.

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, depressione e ansia provocano ogni anno circa 12 miliardi di giornate lavorative perse, tradotte in un costo globale di un trilione di dollari. Questo dato evidenzia quanto la salute mentale sia strettamente legata alle condizioni operative di un’azienda.

Stress cronico e risposte fisiologiche

Quando il cervello interpreta una situazione come minacciosa, attiva il sistema nervoso simpatico e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, rilasciando adrenalina e cortisol. Queste sostanze aumentano la vigilanza, la frequenza cardiaca e la tensione muscolare, preparando il corpo a reagire. Se l’attivazione è di breve durata, il organismo torna rapidamente allo stato di equilibrio; se, invece, lo stress lavoro-correlato persiste, il ritorno alla normalità risulta incompleto e si innescano disturbi del sonno, cefalee, tensioni muscolari e problemi digestivi.

Segnali precoci di esaurimento

I primi avvertimenti non compaiono improvvisamente, ma si manifestano come una stanchezza crescente, difficoltà a concentrarsi, irritabilità e perdita di motivazione. Spesso si osserva un aumento della tensione muscolare, un peggioramento della qualità del sonno e un senso di distanza emotiva nei confronti dei colleghi. Questi sintomi, se ricorrenti, indicano che le risorse di coping stanno diminuendo e che l’individuo potrebbe avviarsi verso forme più gravi di disagio.

Burnout: criteri dell’OMS e differenza dalla semplice stanchezza

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella classificazione ICD-11, descrive il burnout come un fenomeno occupazionale caratterizzato da tre componenti: esaurimento fisico e mentale, distacco psicologico dal lavoro – spesso espresso con atteggiamenti cinici – e riduzione dell’efficacia professionale. A differenza della normale affaticamento, il burnout persiste anche dopo periodi di riposo e si accompagna a una percezione di incapacità a gestire i compiti quotidiani.

Perché le ferie non risolvono il problema

Una pausa prolungata può attenuare la tensione temporaneamente, ma se le cause strutturali rimangono invariate, il ritorno al lavoro riattiva gli stessi fattori di rischio. Antonio Vita, presidente della Società Italiana di Psichiatria, sottolinea che “le vacanze non cancellano un ambiente caratterizzato da carichi eccessivi, scarsa autonomia o continue pressioni”. Perciò, il recupero efficace richiede interventi mirati sia a livello individuale sia a livello organizzativo.

Strategie preventive a livello organizzativo

L’azienda ha un ruolo cruciale nella tutela della salute mentale. L’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, con l’obbligo di adottare misure correttive. Tra le pratiche più efficaci troviamo: una distribuzione equilibrata dei carichi, chiarezza nella definizione dei ruoli, programmi di formazione per i manager sulla gestione delle dinamiche psicologiche e la creazione di canali di ascolto confidenziali. Inoltre, è fondamentale contrastare discriminazioni, molestie e la pressione di essere sempre reperibili, settando limiti chiari alle comunicazioni fuori orario.

Abitudini individuali di supporto

Parallelamente alle iniziative aziendali, i dipendenti possono adottare routine che favoriscono il recupero: mantenere un ritmo sonno-veglia regolare, praticare attività fisica moderata, concedersi pause brevi durante la giornata e coltivare relazioni sociali positive. Tecniche di respirazione profonda o di mindfulness possono ridurre la tensione, ma non sostituiscono un eventuale intervento clinico se i sintomi persistono.

Quando l’esaurimento compromette il funzionamento quotidiano, è consigliabile rivolgersi al medico di base o al medico competente aziendale, che possono indirizzare verso uno psicologo o uno psichiatra. Un intervento precoce facilita il reinserimento graduale, eventuali adattamenti delle mansioni e un ritorno al lavoro sostenibile.