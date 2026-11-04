Il sexting con chatbot diventa realtà: scopri chi lo fa e perché.

Negli ultimi anni il sexting ha lasciato il range ristretto degli adolescenti per infiltrarsi in tutte le fasce d’età. Con l’avvento dei chatbot dotati di intelligenza artificiale, una nuova variante è comparsa: lo scambio di contenuti sessuali con un algoritmo. Questa pratica, definita AI sexting, è al centro di una ricerca recente condotta da due università italiane, che ha raccolto dati inediti su comportamenti, motivazioni e possibili criticità.

Dati salienti della ricerca italiana

Lo studio ha coinvolto 378 partecipanti tra i 18 e i 35 anni, reclutati tramite questionario online anonimo. Il 9,8 % di loro (33 soggetti) ha dichiarato di aver praticato il sexting con un chatbot basato su intelligenza artificiale. Tra questi, il 75,8 % erano uomini, mentre l’orientamento sessuale si è distribuito quasi equamente tra eterosessuali e non esclusivamente eterosessuali. I risultati, seppur preliminari, costituiscono la prima evidenza empirica di questo fenomeno nel contesto italiano.

Profili demografici dei partecipanti

I soggetti che hanno sperimentato l’AI sexting appartengono prevalentemente a una generazione digitale, abituata a interagire con assistenti vocali e ad assistere a conversazioni sempre più realistiche generate da grandi modelli linguistici. Il loro background culturale non è stato approfondito nello studio, ma l’età compresa tra 18 e 35 anni suggerisce una familiarità consolidata con le nuove tecnologie di comunicazione.

Motivazioni psicologiche alla base del fenomeno

Per indagare le ragioni di questo comportamento, i ricercatori hanno applicato la Sexual Sensation Seeking Scale e il breve Cyber Pornography Use Inventory. I risultati hanno evidenziato due tratti comuni al sottogruppo: una marcata propensione al seeking di sensazioni sessuali intense e un uso problematico della pornografia online. Quasi l’80 % degli intervistati che ha praticato il sexting con AI ha indicato una forte voglia di sperimentare nuovi stimoli erotici, spesso associata a una propensione al rischio nelle relazioni sessuali.

Ricerca di sensazioni forti

Il concetto di sexual sensation seeking descrive individui che cercano costantemente esperienze eccitanti per contrastare una percepita noia quotidiana. In questo caso, il chatbot offre una via rapida per ottenere stimoli intensi senza le complicazioni della negoziazione emotiva tipica di un interlocutore umano. La possibilità di controllare la conversazione riduce l’incertezza e permette di esplorare fantasie altrimenti temute.

Uso problematico della pornografia

Una percentuale significativa del sottogruppo ha riferito di sentirsi dipendente dalla pornografia, di non riuscire a interrompere il consumo e di provare vergogna dopo la visione. Questi aspetti sembrano correlarsi con la scelta di rivolgersi a un chatbot, che può fungere da cuscinetto digitale per soddisfare desideri senza affrontare il giudizio di un partner reale.

Rischi, limiti e riflessioni future

Se da un lato il sexting con IA offre una soluzione apparentemente priva di conflitti, dall’altro può generare dipendenza da interazioni artificiali. La mancanza di una risposta emotiva genuina non favorisce lo sviluppo di autostima sessuale basata sul riconoscimento da parte di un altro essere umano. Inoltre, l’uso ripetuto di chatbot per contenuti erotici può indebolire le capacità di ascolto e negoziazione nelle relazioni reali.

Un ulteriore aspetto cruciale riguarda la privacy dei dati: le conversazioni erotiche vengono spesso salvate sui server dei fornitori di IA, sollevando interrogativi sulla protezione delle informazioni personali e sul rischio di divulgazione non consensuale. Infine, i ricercatori sottolineano l’importanza di evitare giudizi moralistici; lo studio vuole aprire un dibattito scientifico su come queste nuove forme di intimità si inseriscano nel benessere psicologico e nelle dinamiche relazionali dei giovani adulti.

Il fenomeno del sexting con chatbot è ancora poco conosciuto, ma le prime evidenze suggeriscono una connessione con la ricerca di stimoli intensi e con un rapporto problematico alla pornografia digitale. Ulteriori indagini saranno necessarie per capire se questa pratica rappresenti una fase transitoria di sperimentazione o un modello di intimità sempre più radicato nella società.