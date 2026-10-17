Le strade bloccate dai tir per il caro gasolio hanno lasciato gli scaffali dei supermercati vuoti e il cibo a marcire nei magazzini.

Da diversi giorni le principali arterie del Mezzogiorno italiano sono occupate da file di tir fermati in segno di protesta contro l’attuale prezzo del gasolio, che ha superato i 2,30 euro al litro. La mobilitazione, promossa da sindacati e comitati spontanei, ha già paralizzato caselli autostradali, snodi portuali e rotte cruciali per la logistica nazionale.

Il governo ha tentato di placare la tensione convocando un tavolo con gli autotrasportatori per il 20 ottobre, ma le richieste – un abbassamento concreto del costo del carburante e incentivi per le flotte – non hanno ancora trovato un accordo. Nel frattempo, le conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini si stanno facendo sentire in maniera sempre più evidente.

Blocchi dei tir al Sud: le richieste e le prese sul mercato

Le regioni più colpite sono la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. In Campania i camionisti hanno stabilito presidii a Caserta e Napoli mentre in Calabria Fedralog controlla quindici punti strategici, tra cui l’aeroporto di Lamezia Terme e il porto di Gioia Tauro. Il coordinatore regionale, Mario Pansini, ha avvertito che, in assenza di risposte concrete entro il 20 ottobre, i tir saranno portati a Roma. In Sicilia, l’ingresso del molo Santa Lucia a Palermo è stato blindato, impedendo lo scarico delle navi e paralizzando tutto il traffico commerciale.

Effetti sulla filiera alimentare: scaffali vuoti e merce che marcisce

Il blocco ha un impatto diretto sulla catena di approvvigionamento. Oltre l’80 % delle merci in Italia viaggia su gomma; quando i camion sono fermi, i supermercati non riescono a rifornire gli scaffali, che si svuotano in poche ore. Contemporaneamente, i prodotti freschi destinati ai punti vendita rimangono nei magazzini senza poter essere distribuiti: le verdure, la frutta e le carni cominciano a deteriorarsi, costringendo i gestori a buttare centinaia di quintali di alimenti. Anche la fornitura di mangimi per l’allevamento subisce ritardi, minacciando la salute degli animali.

Il problema si estende oltre il cibo. La carenza di gasolio impedisce il rifornimento delle stazioni di servizio, mettendo a rischio la mobilità di privati e dei veicoli del trasporto pubblico. Nella Sicilia occidentale, l’associazione di categoria Anav Sicilia ha segnalato l’interruzione dei bus e dei pullman, con conseguenze per studenti e lavoratori che dipendono da questi mezzi nelle prime ore del mattino.

Rischi a catena e risposta istituzionale

Le autorità hanno attivato la Commissione di garanzia sugli scioperi che sta valutando i responsabili dei blocchi per garantire che i diritti fondamentali dei cittadini non vengano compromessi. La nota ufficiale richiede che ogni forma di protesta rispetti le norme della legge 146 del 1990, pur riconoscendo le ragioni della categoria.

Nel frattempo, gli esperti avvertono che la situazione potrebbe coinvolgere anche la filiera farmaceutica i medicinali, anch’essi trasportati prevalentemente su gomma, rischiano ritardi nelle consegne ai magazzini. Se il blocco dovesse protrarsi, le conseguenze a cascata potrebbero trasformare una protesta di settore in una crisi nazionale di approvvigionamento.