Il 8 ottobre si celebra la Giornata mondiale della vista, una ricorrenza istituzionalizzata dal 2002 dalla Fondazione IAPB Italia ETS, sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Quest’anno, la manifestazione punta a trasformare la consapevolezza in azione concreta, offrendo a chiunque desideri un controllo della propria vista la possibilità di farlo senza alcun onere economico.

Il presidio della Presidenza della Repubblica conferisce all’iniziativa un elevato profilo istituzionale; la presentazione ufficiale, tenutasi il 5 ottobre presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute, ha coinvolto autorità ministeriali, esperti oculistici e rappresentanti delle associazioni dei ciechi e degli ipovedenti. Questo forte sostegno istituzionale sottolinea l’importanza della prevenzione nella tutela della salute visiva a livello nazionale.

Screening gratuiti in più di 90 città: come partecipare

Grazie alla collaborazione con le sedi territoriali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sono stati attivati servizi di screening gratuito in oltre novanta comuni sparsi su tutta la penisola. Per trovare la sede più vicina è sufficiente consultare il portale dedicato, selezionare la propria regione e verificare giorno, orario e eventuali modalità di prenotazione. In molte realtà è possibile accedere direttamente senza appuntamento, mentre altre richiedono una conferma telefonica per garantire la disponibilità. Durante il controllo vengono valutati sia l’acuità visiva sia la pressione intraoculare, con ulteriori esami gestiti dal personale locale in base alle necessità del paziente.

Visione globale: numeri, patologie e impatto in Italia

Le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità indicano che circa 2,2 miliardi di persone vivono con una riduzione della vista o con cecità; in più della metà dei casi la perdita potrebbe essere evitata o trattata efficacemente con una diagnosi precoce. In Italia, le patologie oculari legate all’età – glaucoma, degenerazione maculare e retinopatia diabetica – affliggono oltre 3 milioni di cittadini. Queste condizioni, se non monitorate, possono condurre a danni irreversibili, rendendo fondamentale la partecipazione a iniziative come quella della Giornata della vista per un monitoraggio regolare e tempestivo.

Miopia giovanile e iniziative culturali: prevenzione e arte

La miopia è in rapida crescita: nel 1990 circa il 25 % dei bambini e degli adolescenti era affetto, mentre nel 2023 la percentuale è salita al 36 %; le proiezioni per il 2050 prevedono quasi il 40 % della popolazione giovanile mondiale, cioè più di 740 milioni di persone. L’aumento è attribuito a stili di vita sempre più sedentari, tempo prolungato davanti a schermi e ridotta esposizione all’aria aperta. Tra le strategie di prevenzione più efficaci emerge la regola “20-20-20”, che invita a distogliere lo sguardo ogni 20 minuti per 20 secondi a una distanza di circa 6 metri, oltre a incoraggiare attività all’aperto. In occasione della giornata, a Testaccio (Roma) è stato installato un murales tattile realizzato da Jerico Cabrera Carandang, descritto come “un’opera che può essere letta anche da chi è cieco”. Questa iniziativa dimostra come arte e salute possano incontrarsi per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di custodire la vista per tutta la vita.