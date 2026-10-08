Nel panorama della diagnostica per immagini, la Tac (tomografia computerizzata) e la risonanza magnetica rappresentano le due opzioni più frequentemente richieste. Entrambe consentono di “guardare” all’interno del corpo, ma lo fanno attraverso principi fisici completamente diversi, con conseguenze pratiche sul tempo di esecuzione, sulla qualità delle immagini e sui possibili rischi per il paziente.

Il primario Francesco De Cobelli, responsabile dell’Unità di Radiologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, ricorda che «si tratta di due strumenti fondamentali della diagnostica moderna, ma non sempre sono intercambiabili». Ogni metodica ha indicazioni precise e fornisce informazioni uniche, per questo la scelta dipende dall’organo da studiare, dal tipo di patologia sospetta e dalla necessità di rapidità.

Come funziona la Tac e quali sono le sue indicazioni cliniche

La Tac sfrutta i raggi X una forma di radiazione ionizzante, ma lo fa con apparecchiature a multirisoluzione che oggi superano di gran lunga le vecchie radiografie. Il paziente si sdraia su un lettino che scorre all’interno di un anello aperto: il tubo radiogeno ruota attorno al corpo, catturando centinaia di scatti in pochi minuti. Un software ricostruisce poi le immagini in sezioni sottili e in modelli tridimensionali, consentendo di individuare differenze di densità anche minime tra i tessuti.

Questa rapidità (spesso solo qualche minuto) fa della Tac lo strumento di prima scelta in situazioni di emergenza: traumi, sospetto di ictus, emorragia cerebrale o valutazione di disseminazione neoplastica. È particolarmente efficace per lo studio dei polmoni, delle coronarie, del sistema scheletrico e per la localizzazione di piccoli tumori in sedi profonde. Inoltre, grazie al design ad anello, il rischio di claustrofobia è quasi inesistente.

Principi della risonanza magnetica e ambiti di utilizzo più approfonditi

Al contrario, la risonanza magnetica non impiega radiazioni ionizzanti. Un forte campo magnetico e impulsi di radiofrequenza interagiscono con gli atomi di idrogeno presenti nei tessuti, facendo emettere segnali che vengono tradotti in immagini estremamente dettagliate. Il paziente viene introdotto in un cilindro lungo e stretto dove, per 20-60 minuti a seconda dell’esame, il scanner acquisisce dati in tutti i piani possibili, permettendo ricostruzioni 3-D di altissima risoluzione.

Per questa capacità di distinguere con precisione strutture molli, la RM è spesso considerata l’esame di approfondimento, richiesto dopo ecografia o Tac quando è necessario caratterizzare meglio una lesione. È lo strumento di riferimento per cervello, midollo spinale, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e cuore, dove può rivelare infiammazioni, cicatrici o piccole alterazioni funzionali. Tuttavia, la necessità di permanere immobile in un ambiente chiuso rende più difficile la sua applicazione in pazienti con claustrofobia.

Contrasto: iodio per la Tac versus gadolinio per la risonanza

Entrambe le metodiche possono essere potenziate dall’iniezione di mezzo di contrasto. Nella Tac si utilizza una soluzione a base di iodio (circa 100 ml), che evidenzia i vasi sanguigni e aiuta a discriminare i tessuti sani da quelli patologici. Nella risonanza magnetica invece si impiegano agenti a base di gadolinio, dosi molto più contenute (6-8 ml). L’iniezione avviene tipicamente in una vena del braccio; alcuni pazienti percepiscono una sensazione di calore o un sapore metallico, fenomeni di breve durata. Il contrasto è fondamentale per valutare tumori, infiammazioni o lesioni vascolari, ma la RM può offrire immagini di qualità anche senza di esso grazie a tecniche multiparametriche.

La decisione tra Tac e risonanza magnetica dipende da diversi fattori. Nei bambini, la sensibilità alle radiazioni ionizzanti è maggiore, Durante la gravidanza, la Tac è generalmente evitata per proteggere il feto, mentre la RM (senza iodio) è considerata più sicura e può essere usata per indagini fetali.

Dispositivi metallici come pacemaker, defibrillatori o stent richiedono una valutazione specifica. I moderni device spesso sono compatibili con la RM, ma devono essere programmati in modalità dedicata e l’esame deve essere effettuato in centri specializzati. Qualsiasi oggetto metallico – gioielli, piercing, orologi – deve essere rimosso prima dell’ingresso nello scanner.

Per quanto riguarda la preparazione, se è previsto l’uso del contrasto è consigliato un digiuno di quattro-sei ore. Farmaci abituali si possono continuare salvo diversa indicazione. È utile portare tutta la documentazione clinica e, in caso di contrasto iodico, bere abbondantemente dopo la procedura per favorire l’eliminazione tramite i reni. Qualora compaiano sintomi insoliti nelle ore successive, è importante contattare il medico.